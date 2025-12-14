Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський за допомогою європейських союзників підготував відповідь на «мирний план» президента США Дональда Трампа, яка, по суті, зводиться до: «Так, але…».

Про це пише видання WSJ.

Такий підхід дозволив Зеленському приєднатися до бачення миру Трампа, але не за рахунок втрати політичної довіри у власній країні.

Минулого тижня під час переговорів з європейськими лідерами Зеленський переписав план, щоб зробити його прийнятним для України, таким чином не відкидаючи цей план, щоб не відштовхнути Трампа.

Звертаючись до одного з найскладніших питань, контролю над неокупованими територіями Донецької області, Зеленський наголосив на необхідності моніторингу та справедливості в очолюваному США пошуку шляхів припинення війни.

Підтримана Штатами пропозиція передбачає перетворення цієї території на «вільну економічну зону» або «демілітаризовану зону», з якої Україна виведе свої війська, а російські військові не матимуть доступу.

«Зеленський вже застосовував свою тактику переговорів „так, але…“ в минулому. Коли адміністрація Трампа тиснула на Київ, щоб він уклав угоду про надання Штатам доступу до мінеральних багатств України, Київ домігся більш вигідних умов, відмовившись підписати угоду відразу», — зазначає медіа.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили «мирний план» для зупинення війни Росії проти України, а також можливості використання заморожених російських активів.

Також стало відомо, що президент Фінляндії Александер Стубб візьме участь у переговорах щодо ситуації в Україні у німецькому Берліні у понеділок, 15 грудня.