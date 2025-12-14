- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 920
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський розробив успішну стратегію відповіді на мирний план Трампа — WSJ
Ця тактика фактично зводиться до формули «Так, але…» та передбачає наполягання на конкретних умовах, зокрема щодо механізмів реалізації найбільш суперечливих пунктів.
Президент України Володимир Зеленський за допомогою європейських союзників підготував відповідь на «мирний план» президента США Дональда Трампа, яка, по суті, зводиться до: «Так, але…».
Про це пише видання WSJ.
Такий підхід дозволив Зеленському приєднатися до бачення миру Трампа, але не за рахунок втрати політичної довіри у власній країні.
Минулого тижня під час переговорів з європейськими лідерами Зеленський переписав план, щоб зробити його прийнятним для України, таким чином не відкидаючи цей план, щоб не відштовхнути Трампа.
Звертаючись до одного з найскладніших питань, контролю над неокупованими територіями Донецької області, Зеленський наголосив на необхідності моніторингу та справедливості в очолюваному США пошуку шляхів припинення війни.
Підтримана Штатами пропозиція передбачає перетворення цієї території на «вільну економічну зону» або «демілітаризовану зону», з якої Україна виведе свої війська, а російські військові не матимуть доступу.
«Зеленський вже застосовував свою тактику переговорів „так, але…“ в минулому. Коли адміністрація Трампа тиснула на Київ, щоб він уклав угоду про надання Штатам доступу до мінеральних багатств України, Київ домігся більш вигідних умов, відмовившись підписати угоду відразу», — зазначає медіа.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили «мирний план» для зупинення війни Росії проти України, а також можливості використання заморожених російських активів.
Також стало відомо, що президент Фінляндії Александер Стубб візьме участь у переговорах щодо ситуації в Україні у німецькому Берліні у понеділок, 15 грудня.