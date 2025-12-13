Зеленський відреагував на нічну атаку і сказав, куди був спрямований основний удар РФ

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти 13 грудня під час масованої атаки по Україні армія РФ запустила 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів. Окупанти атакували об’єкти енергетики. Тисячі українців у різних областях залишилися без світла, є проблеми з теплом та водопостачанням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в громадах, які постраждали після нічної російської атаки. Основний удар знову був по енергетиці, по півдню та Одещині. Тисячі сімей зараз залишаються без світла”, - наголосив він.

Реклама

За словами глави держави, внаслідок масованої атаки понад десяток цивільних об’єктів пошкоджено по всій країні. Відключення світла сталися у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також було атаковано Дніпровщину і Черкащину.

Президент наголосив, нічний терор, який вночі здійснила Російська Федерація, - “це точно не про завершення війни”.

“Вони надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію”, - зауважив Зеленський.

Він вкотре нагадав про те, що потрібно тиснути на Москву, щоб у Кремлі завершували війну, яку розпочали.

Реклама

Нагадаємо, вночі та зранку по всій країні та в окремих областях було оголошено повітряну тривогу. Росіяни атакували дронами та різними типами ракет, зокрема “Калібрами” і “Кинджалами”. Зокрема, під масованим ударом була Одеська область.

За даними влади, вночі та зранку відбулася одна з наймасованіших атак на Одещину. Сталися пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Одеса залишилася без електрики. Потяги, що курсують у напрямку міста та з міста, суттєво затримуються.

Також вночі росіяни здійснили масований удар по енергосистемі України - Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. У регіонах частина споживачів залишилася без світла.