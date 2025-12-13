- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський відреагував на нічну атаку і сказав, куди був спрямований основний удар РФ
У регіонах, які атакували російські ракети і дрони, пошкоджено багато цивільних об’єктів.
Вночі проти 13 грудня під час масованої атаки по Україні армія РФ запустила 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів. Окупанти атакували об’єкти енергетики. Тисячі українців у різних областях залишилися без світла, є проблеми з теплом та водопостачанням.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
“Усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в громадах, які постраждали після нічної російської атаки. Основний удар знову був по енергетиці, по півдню та Одещині. Тисячі сімей зараз залишаються без світла”, - наголосив він.
За словами глави держави, внаслідок масованої атаки понад десяток цивільних об’єктів пошкоджено по всій країні. Відключення світла сталися у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також було атаковано Дніпровщину і Черкащину.
Президент наголосив, нічний терор, який вночі здійснила Російська Федерація, - “це точно не про завершення війни”.
“Вони надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на Росію”, - зауважив Зеленський.
Він вкотре нагадав про те, що потрібно тиснути на Москву, щоб у Кремлі завершували війну, яку розпочали.
Нагадаємо, вночі та зранку по всій країні та в окремих областях було оголошено повітряну тривогу. Росіяни атакували дронами та різними типами ракет, зокрема “Калібрами” і “Кинджалами”. Зокрема, під масованим ударом була Одеська область.
За даними влади, вночі та зранку відбулася одна з наймасованіших атак на Одещину. Сталися пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Одеса залишилася без електрики. Потяги, що курсують у напрямку міста та з міста, суттєво затримуються.
Також вночі росіяни здійснили масований удар по енергосистемі України - Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. У регіонах частина споживачів залишилася без світла.