Білорусь звільнила п’ятьох українців за домовленістю із США — Зеленський
Повернення українців додому відбувається завдяки співпраці з американськими партнерами.
П’ятеро цивільних громадян України, які перебували в ув’язненні на території Білорусі, будуть повернуті додому завдяки США та співпраці української та американської розвідок.
Про це повідомив у суботу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.
«Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців», — йдеться у повідомленні.
Президент наголосив, що повернення українців додому відбувається завдяки співпраці з американськими партнерами.
«За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», — додав він.
Президент Зеленський також доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати переговори з Росією, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.
«Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців», — підсумував він.
Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, за підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.