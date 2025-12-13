ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
46
1 хв

Білорусь звільнила п’ятьох українців за домовленістю із США — Зеленський

Повернення українців додому відбувається завдяки співпраці з американськими партнерами.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

П’ятеро цивільних громадян України, які перебували в ув’язненні на території Білорусі, будуть повернуті додому завдяки США та співпраці української та американської розвідок.

Про це повідомив у суботу, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

«Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців», — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що повернення українців додому відбувається завдяки співпраці з американськими партнерами.

«За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», — додав він.

Президент Зеленський також доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати переговори з Росією, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

«Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців», — підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, за підсумками дводенних переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та посланця президента США Джона Коула у Мінську американська сторона оголосила про зняття санкцій із білоруського калію.

