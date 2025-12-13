- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Беларусь освободила пятерых украинцев по договоренности с США — Зеленский
Возвращение украинцев домой происходит благодаря сотрудничеству с американскими партнерами.
Пятеро гражданских граждан Украины, которые находились в заключении на территории Беларуси, будут возвращены домой благодаря США и сотрудничеству украинской и американской разведок.
Об этом сообщил в субботу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.
«Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев», — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что возвращение украинцев домой происходит благодаря сотрудничеству с американскими партнерами.
«При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе», — добавил он.
Президент Зеленский также поручил ГУР и всем службам, которые представлены в Координационном штабе, максимально активизировать переговоры с Россией, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.
«Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену. Спасибо каждому, кто помогает возвращать украинцев», — подытожил он.
Напомним, сегодня, 13 декабря, по итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.