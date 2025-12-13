ТСН в социальных сетях

Беларусь освободила пятерых украинцев по договоренности с США — Зеленский

Возвращение украинцев домой происходит благодаря сотрудничеству с американскими партнерами.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Пятеро гражданских граждан Украины, которые находились в заключении на территории Беларуси, будут возвращены домой благодаря США и сотрудничеству украинской и американской разведок.

Об этом сообщил в субботу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

«Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что возвращение украинцев домой происходит благодаря сотрудничеству с американскими партнерами.

«При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе», — добавил он.

Президент Зеленский также поручил ГУР и всем службам, которые представлены в Координационном штабе, максимально активизировать переговоры с Россией, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.

«Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену. Спасибо каждому, кто помогает возвращать украинцев», — подытожил он.

Напомним, сегодня, 13 декабря, по итогам двухдневных переговоров самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и посланника президента США Джона Коула в Минске американская сторона объявила о снятии санкций с белорусского калия.

