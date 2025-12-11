Олег Винник і Таюне про скандальний розрив співпраці з експродюсером: "Були алкогольні проблеми"

Олег Винник і Таюне, Олександр Горбенко

Співак Олег Винник з дружиною Таюне розповіли про скандальне завершення співпраці з колишнім продюсером Олександром Горбенком.

Як відомо, протягом останніх років Олександр запевняв, що артист на початку повномасштабного вторгнення перетнув кордон незаконно у багажнику машини. Винник в інтерв’ю «РБК-Україна» пояснив, що це було не так. За його версією, все було легально, оскільки він володіє статусом резидента Німеччини. Та додає, що навпаки спочатку допомагав родині Горбенка. Зокрема, дозволив у перші дні повномасштабної війни пожити у себе у німецькій квартирі.

Утім, дружина виконавця Таюне стверджує, що експродюсер і його дружина Ніна «мали алкогольні проблеми». На цьому Олег зупинив її. Проте співачка продовжила розповідати, що родина Олександра через таку залежність поводилася дуже гучно, що не притаманно місцевим. Тож Таюне забила на сполох, а Олег попередив гостей про можливі наслідки. Натомість, за словами зірок, подружжя Горбенків покинуло їхній дім і відтоді не виходить з ними на зв’язок.

Олег Винник і Таюне

«Ми сприймали їх рідними людьми. Вони прожили в нас приблизно два тижні. І мені не було шкода, ми дуже гостинні люди. Я навіть про те, що я своїх десь у чомусь обмежувала, щоб гостям було зручно. Річ у тому, що протягом всього часу було багато всяких нюансів. Там у сім’ї були алкогольні проблеми. Одного вечора вони посварилися між собою. І дуже сильно. Це німецький дім. Я дуже злякалася, що прийдуть поліцаї, то розбиратися будуть уже з нами, адже житло наше. Олег сказав, що якщо ви в нашій квартирі, то так не робить. І ми пішли, залишивши їх на кухні. Ми хотіли допомогти. А коли ми рано прокинулися, їх уже не було. Ні „дякую“, ні „до побачення“. Запропонувала зустрітися, поговорити, але сказали, що „говорити не будемо“», — поділилася Таюне і Винник.

