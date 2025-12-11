Олег Винник и Таюне о скандальном разрыве сотрудничества с экс-продюсером: "Были алкогольные проблемы"

Олег Винник и Таюне, Александр Горбенко

Реклама

Певец Олег Винник с женой Таюне рассказали о скандальном завершении сотрудничества с бывшим продюсером Александром Горбенко.

Как известно, в последние годы Александр уверял, что артист в начале полномасштабного вторжения пересек границу незаконно в багажнике машины. Винник в интервью "РБК-Украина" объяснил, что это было не так. По его версии, все было легально, поскольку он обладает статусом резидента Германии. И добавляет, что наоборот сначала помогал семье Горбенко. В частности, позволил в первые дни полномасштабной войны пожить у себя в немецкой квартире.

Впрочем, жена исполнителя Таюне утверждает, что экс-продюсер и его жена Нина «имели алкогольные проблемы». На этом Олег остановил ее. Однако певица продолжила рассказывать, что семья Александра из-за такой зависимости вела себя очень громко, что не свойственно местным. Поэтому Таюне забила тревогу, а Олег предупредил гостей о возможных последствиях. После этого, по словам звезд, супруги Горбенко покинули их дом и с тех пор не выходят с ними на связь.

Реклама

Олег Винник и Таюне / © РБК-Украина

«Мы воспринимали их родными людьми. Они прожили у нас примерно две недели. И мне не было жаль, мы очень гостеприимные люди. Я даже о том, что я своих где-то в чем-то ограничивала, чтобы гостям было удобно. Дело в том, что в течение всего времени было много всяких нюансов. Там у семьи были алкогольные проблемы. Однажды вечером они поссорились между собой. И очень сильно. Это немецкий дом. Я очень испугалась, что придут полицаи, то разбираться будут уже с нами, ведь жилье наше. Олег сказал, что если вы в нашей квартире, то так не делайте. И мы ушли, оставив их на кухне. Мы хотели помочь. А когда мы рано проснулись, их уже не было. Ни „спасибо“, ни „до свидания“. Предложила встретиться, поговорить, но сказали, что „говорить не будем“», — поделилась Таюне и Винник.

Напомним, недавно Олег Винник впервые рассказал о жизни своего непубличного сына, которому сейчас 21 год. Артист признался, чем занимается юноша и как поддерживает его певческую карьеру.