Дослідники виявили істот, які спілкуються за допомогою "імен"

Дельфіни / © pixabay.com

Вчені з’ясували, що деякі тварини можуть впізнавати одне одного за унікальними сигналами, які діють як справжні імена. Дельфіни, зокрема, використовують власні «імена» у спілкуванні, що робить їх єдиними відомими тваринами з таким високим рівнем соціальної ідентичності.

Про це пише видання Forbes.

Дослідник Скотт Треверс, посилаючись на дані, зібрані Ізраїльською академією морських досліджень та низкою біологічних експериментів у природному середовищі існування тварин, розповів, що дельфіни здатні створювати унікальні свистові сигнали, відомі як «сигнатурні свисти», які виконують роль індивідуальних ідентифікаторів, аналогічно до людських імен. Ці сигнали формуються ще в ранньому віці та залишаються незмінними протягом життя тварини.

Дослідження показали, що дельфіни реагують на власний свист або на свист «близького друга», ігноруючи незнайомі сигнали, що свідчить про здатність розпізнавати окремих індивідів. Крім того, тварини можуть копіювати свисти інших, підтверджуючи складність їхнього комунікативного світу.

Використання таких сигнатур дозволяє дельфінам підтримувати соціальні зв’язки у тривимірному океанічному середовищі, де видимість обмежена. Свисти допомагають ідентифікувати один одного на відстані, координувати спільні дії та зберігати групову згуртованість навіть під час полювання або розділення на певний час.

Дослідники зазначають, що, незважаючи на значний прогрес у вивченні «імен» дельфінів, залишаються питання про те, як сигнатурні та інші типи сигналів поєднуються у складні комунікаційні «мережі». Проте вже відомо, що здатність тварин запам’ятовувати сигнали інших навіть після тривалого розділення вказує на наявність довготривалої соціальної пам’яті, яка перевершує багато інших видів.

Це відкриття змінює розуміння того, що імена, соціальна ідентичність і складні зв’язки не є унікальною особливістю людини — вони можуть бути фундаментальними елементами життя у багатьох форм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вживання м'яса дельфінів може становити смертельну небезпеку для людини.