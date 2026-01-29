Каллас зробила заяву про російську делегацію в Абу-Дабі: подробиці

Кая Каллас. / © Associated Press

Склад делегації Росії на перемовинах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у Кремля серйозних намірів досягти миру.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє «Радіо Свобода».

Вона наголосила на тому, що російська делегація в ОАЕ складалася переважно з військових, що не мають мандату на ухвалення жодних рішень. Саме це, вважає Каллас, свідчить про несерйозний підхід РФ щодо встановлення миру в Україні. Ба більше, каже вона, росіяни «лише вдають, що ведуть» мирні переговори.

«Із російського боку там присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися про що-небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру», — висловилася дипломатка.

Натомість армія РФ, заявила Каллас, атакує Україну, «намагаючись заморозити їх, щоб змусити здатися». Саме тому Євросоюз має посилювати тиск на Москву, щоб змусити її перейти до реальних, а не формальних переговорів.

«Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа», — наголосила головна дипломатка ЄС.

Як повідомлялося, у складі делегації РФ на зустріч щодо України прибув співробітник ГРУ Олександр Зорін. Він став відомим завдяки вербуванню сирійських найманців до лав ПВК «Вагнер». Очолював делегацію Росії начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков

Нагадаємо, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися переговори у тристоронньому форматі — США-Україна-Росія. Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під час цієї зустрічі сторони обговорювали здебільшого питання військового характеру — кроки для закінчення війни, реальний контроль та моніторинг.

Водночас у Кремлі зухвало назвали позитивним початок безпосередніх контактів між Україною, США і Росією. Втім, каже речник «фюрер» Дмитро Пєсков, тристоронні переговори складні. Наразі, з його слів, на експертному рівні обговорюється «цілий набір складних тем».