Що означає нудота зранку: чому це жодному разі не можна ігнорувати

Нудота після пробудження здається багатьом дрібницею, яку легко списати на втому чи поганий сон. Але організм рідко подає сигнали без причини. Регулярна й сильна нудота зранку може бути знаком того, що певні системи працюють не так, як повинні. Ігнорування цього симптому інколи призводить до погіршення самопочуття та розвитку значно серйозніших проблем зі здоров’ям.

Які основні причини нудоти зранку

Нудота не виникає просто так, вона є реакцією організму на внутрішній дисбаланс або подразнення.

Порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Гастрит, підвищена кислотність, рефлюкс або проблеми з жовчним міхуром часто дають про себе знати саме вранці. За ніч шлунок залишається порожнім, а шлунковий сік може подразнювати слизову. Ознаки: важкість у животі, печія, гіркота в роті, відрижка. Зневоднення організму. Якщо ввечері було випито мало води або організм втратив багато рідини, зранку може з’являтися нудота та запаморочення. Кров стає густішою, а обмінні процеси сповільнюються. Це викликає сухість у роті, слабкість і головний біль. Стрес і перевтома. Психоемоційний стан напряму впливає на травлення та нервову систему. Тривожність, хронічне напруження та недосип здатні викликати нудоту ще до першого прийому їжі. Це викликає внутрішню напругу, прискорене серцебиття, відчуття «комка» в горлі. Різкі коливання рівня цукру в крові. Якщо вечеря була надто легкою або навпаки дуже важкою, вранці може виникнути гіпоглікемія — різке зниження рівня глюкози. Через це може бути тремтіння в руках, холодний піт, слабкість і нудота. Гормональні зміни. Коливання гормонального фону можуть впливати на самопочуття, зокрема викликати нудоту. Це може бути пов’язано з роботою щитоподібної залози, наднирників або змінами в організмі жінки.

Коли нудоту зранку не можна ігнорувати

Обов’язково варто звернути увагу, якщо:

нудота повторюється щодня;

з’являється блювання;

є біль у животі або грудях;

різко знижується апетит;

спостерігається різка втрата ваги;

додається запаморочення або потемніння в очах.

У таких випадках організм буквально просить про допомогу.

Що можна зробити самостійно, якщо нудить зранку

Якщо нудота не є сильною і з’являється епізодично, варто: