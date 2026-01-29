Чоловік випадково отримав 330 зарплат: як він вчинив далі

Гроші / © unsplash.com

Реклама

Помилка в нарахуванні зарплати перетворила звичайного офісного працівника на мільйонера. Так, йому помилково перерахували величезну суму на рахунок. Через три дні після цього він звільнився з роботи і відмовився повертати гроші, що призвело до трирічного судового розгляду.

Про це пише Mirror.

Деталі

Інцидент стався у травні 2022 року на підприємстві Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, де чоловік працював офісним асистентом. Через технічну помилку системи бухгалтерії на його рахунок надійшла сума, що перевищує його звичайну зарплату у 330 разів.

Реклама

Спочатку співробітник нібито погодився повернути надлишок коштів, але вже за три дні подав заяву про звільнення і перестав виходити на зв’язок з роботодавцем. У компанії стверджували, що це була значна фінансова помилка, і подали до суду, звинувачуючи працівника у крадіжці.

У суді справу розглядали протягом трьох років. Суддя в Сантьяго ухвалив, що дії чоловіка не підпадають під кримінальну статтю про крадіжку, оскільки помилка в оплаті не була викраденням за задумом працівника, а сталася через технічний збій у компанії. Тому інцидент кваліфікували як «несанкціоноване збирання», що не є кримінальним злочином, і працівник залишив собі кошти.

Однак компанія не відмовляється від спроб повернути свої гроші цивільним шляхом і заявила про намір оскаржити рішення. У пресрелізі роботодавець зазначив, що буде вживати «усіх можливих юридичних кроків», включно з проханням переглянути постанову суду.

Раніше український військовий помилково отримав понад 2 млн гривень та пішов у СЗЧ.

Реклама

Так, у грудні 2024 року через технічну помилку військова частина перерахувала старшому солдату 2 441 739 грн замість 24 667 грн (реальна допомога на оздоровлення). Він вирішив не повідомляти про помилку, а натомість зняв 1,1 млн грн через мобільний додаток та залишив місце служби.

За два місяці його затримали. На суді чоловік визнав провину і повернув 1,5 мільйона, бо решту вже встиг витратити. Військовому призначили 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.