Суспільство
34
2 хв

Кронпринцеса Метте-Маріт вперше з чоловіком з’явилася на публіці після інформації, що їй потрібна операція

Кронпринцеса Метте-Маріт вперше після інформації про те, що їй потрібна пересадка легенів, з'явилася на публічному заході.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Метте-Маріт та її чоловік спадковий принц Гокон відвідали бібліотеку Фредрікстада в Норвегії, щоб відзначити її 100-річчя. Принцеса обрала для виходу у світ білу блузку в дрібний гороховий принт, короткий чорний жакет і спідницю міді чорного кольору. Вона була взута в шкіряні чорні балетки, біляве волосся розпустила і зробила легкий макіяж для денного виходу.

Кронпринц Гокон теж мав елегантний вигляд і був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та світло-сірій краватці.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нагадаємо, зараз у норвезькій королівській родині непростий період. Пасинок кронпринца Гокона - Маріус Хойбі - 3 лютого має постати перед судом, напередодні палац випустив пресреліз, у якому спадкоємець норвезького престолу написав:

«Ми співчуваємо всім, кого торкнувся цей випадок. Він впливає на окремих осіб, їхні сім'ї та всіх, хто про них піклується. Ми розуміємо, що для багатьох із вас це важкий час і висловлюємо свої співчуття. Водночас втішно знати, що ми живемо в державі, де діє верховенство права. Я впевнений, що ті, хто відповідає за проведення судового розгляду, забезпечать його максимально впорядковане, належне та справедливе проведення. Маріус Борг Хойбі не є членом Королівського будинку Норвегії і, отже, має автономію. Ми дбаємо про нього, і він є важливим членом нашої родини. Він громадянин Норвегії і, як такий, несе ті самі обов'язки, що і всі інші, а також має ті самі права».

Маріус Хойбі та кронпринц Гокон / © Getty Images

Маріус Хойбі та кронпринц Гокон / © Getty Images

Потім Гокон уточнив, що ні він, ні кронпринцеса Метте-Маріт не будуть присутні у суді під час слухань, що королівський дім не коментуватиме справу під час судового розгляду і що, хоча робота триватиме у звичайному режимі, Метте-Маріт проведе «кілька тижнів у приватному порядку».

Судовий розгляд має розпочатися в Осло 3 лютого і, як очікується, завершиться у середині березня. У ході процесу буде розглянуто 38 звинувачень, і, за оцінками, він триватиме до шести тижнів. Звинувачення проти 29-річного Маріуса включають напад та чотири випадки зґвалтування. Якщо його визнають винним за найсерйознішими пунктами звинувачення, то йому може загрожувати до десяти років в'язниці.

Кронпринц Хокон і Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринц Хокон і Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

34
