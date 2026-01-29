У Чумацькому Шляху зафіксували "втечі" зірок: астрономи знайшли несподівані причини

Чумацький шлях

Астрономи зафіксували в Чумацькому Шляху незвичну поведінку масивних зірок: частина з них рухається галактикою з надзвичайно високою швидкістю, віддаляючись від місць свого народження. Нове масштабне дослідження допомогло з’ясувати, що саме стоїть за цим явищем.

Про це повідомило видання Phys.

Дослідники проаналізували 214 зірок O-типу — наймасивніших і найяскравіших у нашій галактиці. Для цього вони поєднали дані місії Gaia Європейського космічного агентства та спектроскопічні спостереження проєкту IACOB. Уперше для такої великої вибірки вдалося одночасно вивчити швидкість руху, обертання та подвійність зірок-втікачів.

Результати показали: більшість зірок-втікачів обертається повільно. Водночас швидкообертові об’єкти частіше пов’язані з вибухами наднових у подвійних системах, коли зоря отримує потужний «поштовх» від загибелі компаньйона. Натомість зірки з найвищими просторовими швидкостями зазвичай є поодинокими — це свідчить про їхній гравітаційний викид під час тісних взаємодій у молодих зоряних скупченнях.

Науковці також виявили 12 подвійних систем-втікачів, серед яких — три відомі рентгенівські подвійні системи високої маси та кілька перспективних кандидатів із чорними дірами. Водночас майже не знайдено зірок, які одночасно рухаються з великою швидкістю й швидко обертаються, що вказує на різні механізми їхнього формування.

За словами провідної авторки роботи Мар Карретеро-Кастрільо, це дослідження встановлює безпрецедентні обмеження для моделей походження масивних зірок-втікачів у Чумацькому Шляху. Учені наголошують: такі об’єкти відіграють важливу роль в еволюції галактик, розсіюючи важкі елементи та випромінювання в міжзоряному середовищі.

Очікується, що майбутні публікації даних Gaia дозволять простежити минулі траєкторії цих зірок і точніше пов’язати їх із місцями народження, а також знайти нові екзотичні системи з нейтронними зорями або чорними дірами.

Нагадаємо, раніше вчені NASA розповіли, що стане причиною загибелі нашої планети.