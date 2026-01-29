- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
Наслідки блекауту в Берліні: Німеччина терміново посилює захист критичної інфраструктури
Бундестаг ухвалив закон, який зобов’язує операторів життєво важливих об’єктів будувати паркани, ставити генератори та засекречувати дані про свої мережі.
У четвер, 29 січня, німецький парламент ухвалив закон, покликаний захистити критичну інфраструктуру держави — енергомережі, водопостачання та лікарні — від фізичних атак, кіберзагроз та природних катастроф.
Як повідомляє видання Die Zeit, поштовхом до пришвидшення голосування став підпал об’єктів енергомережі в Берліні під час новорічних свят.
Що зміниться: бункери та секретність
Новий закон Kritis-Dachgesetz запроваджує суворі вимоги для операторів критичної інфраструктури, які обслуговують понад 500 тисяч людей.
Тепер вони зобов’язані:
Засекретити дані: інформація про точне розташування вузлів мереж більше не буде легкодоступною.
Посилити фізичний захист: встановити суворіший контроль доступу на об’єкти.
Гарантувати автономність: забезпечити наявність резервних ланцюгів постачання та аварійних генераторів.
Проводити аудит: кожні 4 роки робити масштабний аналіз ризиків та створювати «плани стійкості».
За будь-які порушення або приховування інцидентів загрожують солідні штрафи.
Політичний консенсус
За закон проголосувала правляча коаліція (ХДС/ХСС та СДПН) разом із правопопулістами з «АдН».
Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт наголосив, що держава встановлює чіткі рамки.
«Ми робимо так, щоб компанії могли покластися на підтримку політики, але й економіка зобов’язана захищати себе краще», — пояснив міністр.
Критика: «Дірявий щит»
Попри важливість документа, його критикують з усіх боків.
Промисловці (BDI) незадоволені бюрократією і тим, що закон ігнорує нові загрози — наприклад, немає жодних правил щодо захисту від дронів чи перевірки персоналу на благонадійність.
Міста обурені порогом у 500 тисяч осіб. Це означає, що інфраструктура менших міст залишається без обов’язкового посиленого захисту.
«Зелені» (які тепер в опозиції) вказують на подвійні стандарти: закон вимагає від приватних компаній посилити захист, але робить винятки для федеральних урядових будівель.
«Ми все ще за милі від єдиного щита для нашої інфраструктури», — заявив депутат Костянтин фон Ноц.
Закон ще має пройти затвердження у Бундесраті (представництво федеральних земель), але бізнес закликає не зволікати, адже «час, втрачений у політичних суперечках, грає на руку ворогам».
Нагадаємо, підпал берлінської кабельної інфраструктури у Німеччині вважають актом тероризму та шукають винних. Влада оголосила винагороду до 1 млн євро за інформацію, що допоможе знайти винних у диверсії в Берліні.