Наслідки блекауту в Берліні: Німеччина терміново посилює захист критичної інфраструктури

У Німеччині ухвалили жорсткий закон про захист критичної інфраструктури / © УНІАН

У четвер, 29 січня, німецький парламент ухвалив закон, покликаний захистити критичну інфраструктуру держави — енергомережі, водопостачання та лікарні — від фізичних атак, кіберзагроз та природних катастроф.

Як повідомляє видання Die Zeit, поштовхом до пришвидшення голосування став підпал об’єктів енергомережі в Берліні під час новорічних свят.

Що зміниться: бункери та секретність

Новий закон Kritis-Dachgesetz запроваджує суворі вимоги для операторів критичної інфраструктури, які обслуговують понад 500 тисяч людей.

Тепер вони зобов’язані:

Засекретити дані: інформація про точне розташування вузлів мереж більше не буде легкодоступною.

Посилити фізичний захист: встановити суворіший контроль доступу на об’єкти.

Гарантувати автономність: забезпечити наявність резервних ланцюгів постачання та аварійних генераторів.

Проводити аудит: кожні 4 роки робити масштабний аналіз ризиків та створювати «плани стійкості».

За будь-які порушення або приховування інцидентів загрожують солідні штрафи.

Політичний консенсус

За закон проголосувала правляча коаліція (ХДС/ХСС та СДПН) разом із правопопулістами з «АдН».

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт наголосив, що держава встановлює чіткі рамки.

«Ми робимо так, щоб компанії могли покластися на підтримку політики, але й економіка зобов’язана захищати себе краще», — пояснив міністр.

Критика: «Дірявий щит»

Попри важливість документа, його критикують з усіх боків.

Промисловці (BDI) незадоволені бюрократією і тим, що закон ігнорує нові загрози — наприклад, немає жодних правил щодо захисту від дронів чи перевірки персоналу на благонадійність.

Міста обурені порогом у 500 тисяч осіб. Це означає, що інфраструктура менших міст залишається без обов’язкового посиленого захисту.

«Зелені» (які тепер в опозиції) вказують на подвійні стандарти: закон вимагає від приватних компаній посилити захист, але робить винятки для федеральних урядових будівель.

«Ми все ще за милі від єдиного щита для нашої інфраструктури», — заявив депутат Костянтин фон Ноц.

Закон ще має пройти затвердження у Бундесраті (представництво федеральних земель), але бізнес закликає не зволікати, адже «час, втрачений у політичних суперечках, грає на руку ворогам».

Нагадаємо, підпал берлінської кабельної інфраструктури у Німеччині вважають актом тероризму та шукають винних. Влада оголосила винагороду до 1 млн євро за інформацію, що допоможе знайти винних у диверсії в Берліні.