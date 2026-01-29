Мужчина случайно получил 330 зарплат: как он поступил дальше

Деньги / © unsplash.com

Ошибка в начислении зарплаты превратила обычного офисного работника в миллионера. Так, ему ошибочно перечислили огромную сумму на счет. Через три дня после этого он уволился с работы и отказался возвращать деньги, что привело к трехлетнему судебному разбирательству.

Об этом пишет Mirror.

Подробности

Инцидент произошел в мае 2022 года на предприятии Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, где мужчина работал офисным ассистентом. Из-за технической ошибки системы бухгалтерии на его счет поступила сумма, превышающая его обычную зарплату в 330 раз.

Сначала сотрудник якобы согласился вернуть излишек средств, но уже через три дня подал заявление об увольнении и перестал выходить на связь с работодателем. В компании утверждали, что это была серьезная финансовая ошибка, и подали в суд, обвиняя работника в краже.

В суде дело рассматривалось в течение трех лет. Судья в Сантьяго принял, что действия мужчины не подпадают под уголовную статью о краже, поскольку ошибка в оплате не была похищением по замыслу работника, а произошла из-за технического сбоя в компании. Поэтому инцидент квалифицировали как «несанкционированный сбор», не являющийся уголовным преступлением, и работник оставил себе средства.

Однако компания не отказывается от попыток вернуть свои деньги гражданским путем и заявила о намерении оспорить решение. В прессрелизе работодатель отметил, что будет принимать «все возможные юридические шаги», включая просьбу пересмотреть постановление суда.

Ранее украинский военный ошибочно получил более 2 млн гривен и ушел в СЗЧ.

Так, в декабре 2024 года из-за технической ошибки военная часть перечислила старшему солдату 2 441 739 грн. вместо 24 667 грн. (реальная помощь на оздоровление). Он решил не сообщать об ошибке, а снял 1,1 млн грн из-за мобильного приложения и покинул место службы.

Через два месяца его задержали. На суде мужчина признал вину и вернул 1,5 миллиона, потому что остальные уже успел потратить. Военному назначили 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.