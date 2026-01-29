Лінія фронту змінилася: де прориваються росіяни

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Росіяни за минулу добу мали «успіхи» в Харківській та Донецькій областях. Армія РФ просунулася в місті Вовчанськ та в районах сіл Пазено та Дронівка на слов’янському напрямку.

Про це повідомили аналітики інформаційного ресурсу DeepState.

За даними експертів, районі Вовчанська збільшується «сіра» зона поблизу прилеглих населених пунктів Цегельне, Вільча та Синельникове. На цій ділянці окупанти пошкодили українську логістику, чим ускладнили утримання оборони Вовчанська.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку за минулу добу російські війська атакували 14 разів, зокрема в районі Вовчанська, на Слов’янському — Сили оборони України відбили шість штурмів.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на Харківщині українські підрозділи зачищають населені пункти та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування.

Також повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової.