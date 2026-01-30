- Дата публікації
Еліза в чорному, а Амелія — у винному: сестри Спенсер в ефектних луках з’явилися на Тижні моди
Сестри Спенсер люблять бувати у світському товаристві та охоче відвідують покази на Паризькому тижні моди.
Леді Еліза та леді Амелія Спенсер днями були присутні на показі колекції Zuhair Murad Haute Couture Весна/Літо 2026 у Франції на Тижні моди.
Еліза з’явилася перед камерами в чорному вкороченому жакеті з декорованими рукавами, одягненим на голе тіло, і штанях з високою талією, підібравши до вбрання туфлі-човники із замші на підборах і квадратну сумку-валізу зі шкіри крокодила.
А її сестра Амелія одяглася у винного кольору корсетний топ і спідницю міді, що ідеально сидить по фігурі, а також короткий жакет. На шиї у дівчини виблискувало золоте кольє, а чорні туфлі-човники були прикрашені золотими квітами.
Днем раніше сестри-близнючки відвідали показ Gaurav Gupta весна/літо 2026. На шоу Амелія приїхала у вкороченому топі без білизни та спідниці максі, а її сестра одягла шовкову сукню без бретель. Вони обидві мали чудовий вигляд.