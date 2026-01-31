Космос / © pexels.com

В теоретической физике вновь возрос интерес к гипотезе о космических струнах — одномерных дефектах, которые могли образоваться сразу после Большого взрыва. Новые гравитационные данные побудили ученых пересмотреть старые модели, предполагающие: такие структуры могут оставлять в пространстве-времени искажения, заметные через низкочастотные гравитационные волны.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Толчок к дискуссии дали результаты Североамериканской наногерцовой обсерватории гравитационных волн NANOGrav. В 2020 году исследователи зафиксировали сложные изменения в импульсах десятков миллисекундных пульсаров. Последовательность этих колебаний оказалась непохожей на сигналы, которые обычно связывают со слиянием сверхмассивных черных дыр, и указала на возможный гравитационно-волновой фон.

На этом фоне снова начали рассматривать сценарий, по которому космические струны — сверхплотные нитевидные образования, тоньше протона, — могут порождать волны в соответствующем частотном диапазоне. Исследования ученых из ЦЕРНа, Королевского колледжа Лондона и Варшавского университета показали, что такие струны потенциально способны воспроизвести параметры зафиксированных сигналов.

Физики вернулись к модели, предложенной Дж. Ричардом Готтом в 1991 году. Она описывает ситуацию, при которой две космические струны, движущиеся с релятивистскими скоростями, могут искривлять пространство-время так, что образуется замкнутая времяподобная кривая. Теоретически это означает возможность возврата объекта к моменту в прошлом, предшествовавшему началу его движения.

В то же время ученые отмечают: речь идет исключительно о математически допустимом решении уравнений общей теории относительности, а не о практическом сценарии. Реализация такой конфигурации требовала бы бесконечных или недостижимых физических условий.

Параллельно интерес вызывает концепция космических суперструн, связанная с теорией струн. По предположениям, такие объекты могли сохраниться из ранней Вселенной и в случае обнаружения стали бы косвенным подтверждением ключевых положений этой теории. В интерпретациях, опубликованных в журнале Popular Mechanics, исследователи отмечают: сигнал, зафиксированный NANOGrav, по своим характеристикам больше соответствует моделям суперструн, чем активности черных дыр.

Несмотря на теоретические сдвиги, ни одной космической струны непосредственно не обнаружено. Имеющиеся детекторы гравитационных волн, в частности LIGO и VIRGO, не имеют чувствительности в нужном частотном диапазоне.

Ожидается, что важные данные в будущем может предоставить миссия LISA — космический лазерный интерферометр, запуск которого запланирован на 2034 год. Ее возможности позволят фиксировать гравитационные волны и проверять различные теоретические источники сигналов.

