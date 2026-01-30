Самая отдаленная и одна из самых первых галактик во Вселенной: MoM-z14 сломала представление ученых

ММ-З14 / © NASA

Астрономы подтвердили существование самой отдаленной из известных галактик — MoM-z14. Свет этого объекта был излучен через 280 миллионов лет после Большого взрыва, то есть в период, когда, по теоретическим моделям, галактики только начинали формироваться.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Галактику впервые объявили в прошлом году после наблюдений космического телескопа «Джеймс Уэбб». Теперь ее чрезвычайную удаленность подтвердили с помощью спектроскопического анализа. Объект обнаружили в рамках обзора MoM (Mirage or Miracle — «Мираж или чудо»), который имеет целью выяснить, действительно ли чрезвычайно красные объекты являются очень далекими галактиками, а не оптическими эффектами.

Самая отдаленная галактика бросает вызов моделям ранней Вселенной

MoM-z14 стала серьезным вызовом для научных моделей. По данным исследования, ее яркость в 100 раз превышает то, что теоретические расчеты предсказывали для галактик такого раннего периода. Это свидетельствует о чрезвычайно активных процессах в первых галактиках и ставит под сомнение представления о темпах их формирования.

Член исследовательской группы Джейкоб Шен отметил, что между теоретическими моделями ранней Вселенной и реальными наблюдениями растет разрыв, который требует дальнейших исследований.

Отдельное внимание ученых привлекло наличие азота в MoM-z14. По нынешним представлениям, такое количество этого элемента не должно было быть возможно образовать на столь раннем этапе, что может свидетельствовать о других физических условиях или необычных процессах в первых поколениях звезд.

MoM-z14 также демонстрирует признаки рассеивания густого тумана нейтрального водорода, который, по оценкам ученых, заполнял Вселенную в тот период. Решающую роль в этом процессе сыграло мощное излучение звезд в галактике. Под его воздействием атомы водорода теряли электроны и переходили в ионизированное состояние.

Именно эти процессы связывают с так называемой эпохой реионизации — периодом, когда свет первых звезд и галактик начал менять состояние межгалактического газа. Изучение объектов вроде MoM-z14 может дать новые подсказки относительно того, как именно происходил этот этап в истории Вселенной.

Галактики эпохи реионизации чрезвычайно сложно обнаружить, поэтому исследователи и проводят специальный обзор MoM. Из-за расширения Вселенной свет таких объектов растягивается на более длинные волны, из-за чего они выглядят значительно краснее.

В то же время красный цвет может иметь и другие причины, поэтому каждый кандидат требует отдельного подтверждения. Для этого ученые применяют спектроскопические наблюдения, которые позволяют точно определить, насколько свет сместился в красную сторону и, соответственно, установить реальное расстояние до галактики.

Соруководитель исследования Паскаль Ош из Женевского университета отметил, что хотя предварительные оценки можно сделать по изображениям, окончательные выводы возможны лишь после детального спектроскопического анализа, который позволяет точно понять, что именно наблюдают астрономы.

Напомним, ранее в NASA сообщали об обнаружении экзопланеты, которую ученые назвали одной из самых похожих на Землю. Она расположена на расстоянии 146 световых лет от нашей планеты и вращается вокруг звезды, подобной Солнцу. По данным американского космического агентства NASA, условия на этой экзопланете могут позволять существование жидкой воды, а атмосфера — потенциально быть пригодной для жизни.