Более века под песком: штормы раскрыли корабельную тайну XIX века

Обломки корабля. Фото: Island Beach State Park

Мощные зимние штормы на побережье штата Нью-Джерси открыли обломки деревянного судна, которое более века считали пропавшим. Корабль затонул еще в 1890 году во время рейса из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк и с тех пор оставался скрытым под слоем песка.

Об этом сообщило издание Science Alert.

По имеющимся данным, во время аварии все члены экипажа и пассажиры выжили, однако само судно больше никогда не видели. Как выяснилось теперь, оно все это время находилось под дюнами на побережье и стало видимым только после нескольких недель интенсивной береговой эрозии.

О находке 23 января сообщила администрация одного из государственных природных парков штата. По словам специалистов, сильный прибой, постоянный ветер и волны постепенно вымыли песок, обнажив остатки деревянного каркаса корабля.

Сейчас обломки лежат на незастроенном участке побережья и ожидают детального исследования экспертов. В парке объясняют, что зимняя эрозия является типичным сезонным явлением: в холодное время года волны смывают песок с береговой линии, сужая пляжи и изменяя их профиль. В более спокойные летние месяцы побережье обычно частично восстанавливается.

В то же время ученые отмечают, что повышение уровня моря и усиление штормов, связанные с изменением климата, могут ускорять разрушение побережий. За последние годы после экстремальных погодных явлений в разных странах мира неоднократно обнаруживали древние кораблекрушения, и подобные находки могут случаться все чаще.

