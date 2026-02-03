Скарб на 4,9 млрд доларів: дослідник заявив, що знайшов місце «американського Ельдорадо»

Золото / © Reuters

Гори Забобонів в Аризоні знову опинилися у центрі уваги через історію, яка понад століття тримає у напрузі шукачів скарбів. Мисливець за стародавніми підказками Метт Полстон стверджує, що простежив шлях до місця, яке може бути легендарною золотоносною шахтою — «американським Ельдорадо» вартістю близько 4,9 млрд доларів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Полстон понад десять років досліджував історію німецького іммігранта Якоба Вальца, відомого як Загублений Голландець. Саме він у 1891 році залишив після себе скриню з 48 фунтами необробленого золота та низку загадкових підказок, які поколіннями намагалися розшифрувати шукачі скарбів.

На думку Полстона, ключем до таємниці є так звана кам’яна карта — артефакт із латинськими символами та попередженнями, знайдений у 1949 році та відомий як камені Перальти. Дослідник переконаний, що символи на карті ведуть не до класичної точки пошуків — гори Віверз-Нідл, а до масивної гори у формі серця всередині хребта Забобонів.

За його словами, у горі є щонайменше сім штучних структур, а вхід до шахти може бути прихований у каньйоні, зарослому деревами настільки густо, що він і його команда не одразу помітили його під час експедиції. Полстон вважає, що це місце збігається з геологічними ознаками, які вказують на можливі багаті поклади золота.

Легенда про шахту сягає 1840-х років, коли родина Перальта з північної Мексики нібито розробляла золоті родовища в горах Суперстішн, але була атакована воїнами апачів. Пізніше, за переказами, Вальц знову виявив поклади, настільки багаті, що називав їх «жилию», здатною зробити «20 чоловіків мільйонерами».

Попри численні пошуки — від брата і сина чоловіка, який супроводжував Вальца в останні години життя, до сучасних ентузіастів — точне місце шахти так і не було знайдено.

Полстон переконаний, що тепер стоїть найближче до розкриття таємниці за останні десятиліття. Утім, він визнає: умови в горах надзвичайно небезпечні, а сама територія охоплює близько 160 тисяч акрів дикої місцевості.

Поки ж легенда про «серце», заховане в Аризоні, продовжує манити нових шукачів, а загадка золотої жили Загубленого Голландця залишається нерозкритою.

