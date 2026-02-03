- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 349
- Час на прочитання
- 2 хв
Скарб на 4,9 млрд доларів: дослідник заявив, що знайшов місце «американського Ельдорадо»
Історія шахти Загубленого Голландця знову ожила після заяв сучасного дослідника. Він стверджує, що знайшов географічну точку, де може ховатися золото на мільярди доларів.
Гори Забобонів в Аризоні знову опинилися у центрі уваги через історію, яка понад століття тримає у напрузі шукачів скарбів. Мисливець за стародавніми підказками Метт Полстон стверджує, що простежив шлях до місця, яке може бути легендарною золотоносною шахтою — «американським Ельдорадо» вартістю близько 4,9 млрд доларів.
Про це повідомило видання Daily Mail.
Полстон понад десять років досліджував історію німецького іммігранта Якоба Вальца, відомого як Загублений Голландець. Саме він у 1891 році залишив після себе скриню з 48 фунтами необробленого золота та низку загадкових підказок, які поколіннями намагалися розшифрувати шукачі скарбів.
На думку Полстона, ключем до таємниці є так звана кам’яна карта — артефакт із латинськими символами та попередженнями, знайдений у 1949 році та відомий як камені Перальти. Дослідник переконаний, що символи на карті ведуть не до класичної точки пошуків — гори Віверз-Нідл, а до масивної гори у формі серця всередині хребта Забобонів.
За його словами, у горі є щонайменше сім штучних структур, а вхід до шахти може бути прихований у каньйоні, зарослому деревами настільки густо, що він і його команда не одразу помітили його під час експедиції. Полстон вважає, що це місце збігається з геологічними ознаками, які вказують на можливі багаті поклади золота.
Легенда про шахту сягає 1840-х років, коли родина Перальта з північної Мексики нібито розробляла золоті родовища в горах Суперстішн, але була атакована воїнами апачів. Пізніше, за переказами, Вальц знову виявив поклади, настільки багаті, що називав їх «жилию», здатною зробити «20 чоловіків мільйонерами».
Попри численні пошуки — від брата і сина чоловіка, який супроводжував Вальца в останні години життя, до сучасних ентузіастів — точне місце шахти так і не було знайдено.
Полстон переконаний, що тепер стоїть найближче до розкриття таємниці за останні десятиліття. Утім, він визнає: умови в горах надзвичайно небезпечні, а сама територія охоплює близько 160 тисяч акрів дикої місцевості.
Поки ж легенда про «серце», заховане в Аризоні, продовжує манити нових шукачів, а загадка золотої жили Загубленого Голландця залишається нерозкритою.
Нагадаємо, в Туреччині випадковий ремонт будинку призвів до одного з найгучніших археологічних відкриттів ХХ століття. У 1963 році мешканець регіону Каппадокія, намагаючись з’ясувати, куди зникають його кури, проламав тріщину в стіні — і натрапив на вхід до давнього підземного міста Дерінкую.