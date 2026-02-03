Россияне пошли в штурм в одной из областей: крупный город Украины под угрозой

Война в Украине / © ТСН.ua

На Запорожье авиаудары врага стали ежедневными, а к ним добавились массированные атаки дронами. Села, которые еще недавно считались тыловыми, превращаются в прифронтовые пожарища.

Оккупанты пытаются подойти к Запорожью на расстояние артиллерийского выстрела, уничтожая все на своем пути.

О выживании под огнем и принудительной эвакуации детей — в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Пепелища вместо домов: реальность Ореховщины

Черные от пожаров деревья, разбитые вдребезги дома и брошенные животные — так сегодня выглядят села в Ореховском районе. Местные жители, которые до последнего держались за свои дома, теперь вынуждены спасаться из-под руин.

Елена, местная жительница: «Думали, меня обойдет… В начале войны нас очень побили, та сторона пострадала, думали — пронесет. Я всегда с документами. Когда прилетело, коридорчик уцелел, и мы через него вытащили вещи».

Во двор Елены прилетела 250-килограммовая авиационная бомба. Женщину и ее семью спасло лишь то, что в момент взрыва их не было в доме.

Новая угроза: ФПВ-дроны на оптике

Фронт неумолимо подкатывается к стратегической Ореховской трассе. Поселок Камышеваха, который долгое время был относительно безопасным, теперь под ежедневными обстрелами. Враг начал применять новейшее оружие, против которого трудно бороться.

«Бандера», военнослужащий ВСУ 65-й ОМБр: «Наиболее активными стали удары КАБами и ФПВ на оптике. Оптоволокно везде по Орехову. Враг продвигается от Степногорска в сторону Запорожья и Камышевахи».

«Стреляем по всему, что движется»

Наши воины пытаются остановить продвижение оккупантов в полях, однако соотношение живой силы — не в пользу ВСУ. Малые пехотные группы противника суют непрерывно, используя темноту и непогоду.

Военные на позициях: «Человеческий материал у противника никогда не заканчивается. Заканчиваются у нас снаряды и дроны, а вражеские штурмовики суют накатами. Стреляем по всему, что движется».

Эвакуация: дети в подвалах

В Таврической громаде несмотря на постоянную канонаду все еще остаются дети. Их пытаются вывезти в первую очередь. По словам сельского головы Николая Свириденко, если раньше в громаде было 70 детей, то сейчас осталось менее тридцати.

11-летнюю Карину вместе с мамой, братом и сестрой эвакуировала полиция на бронированном авто. Девочка привыкла к жизни под землей.

Карина, 11 лет: «Приходилось спускаться в подвал по два, три, а бывало и по четыре раза в день. Когда летело — казалось, что прилетит совсем рядом».

Сейчас прифронтовые села пустеют. На улицах царит тишина, которую прерывают лишь звуки взрывов. У сожженных порогов караулят лишь брошенные домашние животные — они все еще ждут своих хозяев, которые уехали далеко отсюда в поисках безопасности.

