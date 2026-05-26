Не потребують догляду: 5 витривалих багаторічних рослин, які гарно ростуть у сухих, забутих куточках саду

Магія витривалих, посухостійких рослин в тому, що ви садите їх і часто поливаєте молоді рослини, поки вони не приживуться. Потім вони загартовуються і дозволяють вам займатися своїм життям.

GardeningKnowHow звертає нашу увагу на п’ять чудових, простих у догляді багаторічних рослин: які добре підійдуть і для тих, у кого є сухі куточки саду.

Найкращі посухостійкі багаторічні рослини для сухих куточків

Нехай опис вас не лякає. Ці п’ять рослин — це не сухі кущі з дрібними, непоказними квітами. Ці шість багаторічних рослин дарують одні з найкрасивіших цвітінь у саду. Але після того, як їхня коренева система зміцниться, вони майже не потребують догляду.

Звісно, вони будуть вдячні за періодичне поливання, але якщо ви про це забудете або поїдете кудись на кілька місяців, їм чудово підійде дощ, який пройде.

Англійська лаванда

Англійські лаванди мають яскраві фіолетові квіти, що увінчують сіро-зелене листя, створюючи чудову квітучу рослину, яка виглядає як повітряний чагарник. Квіти з’являються влітку та квітнуть місяцями, наповнюючи садовий куточок своїм впізнаваним ароматом.

Дайте рослині сонячне місце та добре дренований ґрунт — вона не проситиме більшого. Вона гарно росте майже на будь-якому ґрунті, а її цвітіння приваблює запилювачів, включно з бджолами та метеликами. Найкраще купувати молоду рослину, оскільки лаванду важко виростити з насіння, і вам потрібно буде поливати її щотижня протягом перших кількох місяців. Щойно вона приживеться, зазвичай достатньо поливати щомісяця.

Агастахіс

Агастахіс пропонує багато і вимагає мало. Ця трав’яниста багаторічна рослина тішить сад своїми яскравими квітами кольорів від насиченого фіолетового до синього, помаранчевого, білого, червоного та рожевого. Листя має м’ятний аромат, і ви навіть можете їсти його та квіти.

Агастахіс любить тих, кого ви любите в саду, тобто усіх запилювачів. Бджоли та метелики злітаються до квітів, як шпильки до магніту. Але ця рослина стійка як до оленів, так і до кроликів. Вона може виростати до 2 м заввишки, розростатися до 1 м завширшки та цвісти все літо. Щойно рослина приживеться, їй потрібно мало води, але періодичне глибоке поливання допоможе їй витримати цвітіння.

Деревій

Цікаво, що всі ці посухостійкі багаторічні рослини приваблюють запилювачів, хоча на перший погляд це й не очевидно. Деревій не є винятком. Запилювачі (зокрема й метелики) та корисні комахи злітаються до його плоских суцвіть. У дикій природі квіти деревію білі, але є кілька сортів з червоними квітками та жовтими серединками, а повністю жовті сорти також чудові. Листя теж гарне — воно нагадує папороть і має приємний аромат.

Висаджуйте деревій на сонячних ділянках. Ґрунт повинен добре пропускати воду. В іншому деревій невибагливий і краще росте на бідних ґрунтах, ніж на родючих. Після того як рослина сформує кореневу систему, вона стає дуже посухостійкою і майже не потребує догляду. Не використовуйте добрива — деревій їх не потребує. Загалом, деревій — це найкращий вибір для салого розвитку ландшафтів.

Кореопсис

Загальна назва «тикове насіння» не передає всієї краси дивовижної рослини кореопсису. Це улюбленець фанатів завдяки своїм квітам, що довго цвітуть. Вони трохи схожі на ромашки, але пелюстки яскравих кольорів, таких як жовтий, червоний, помаранчевий, рожевий та фіолетовий. Вони просто ніколи не припиняють цвісти, від початку літа до осінніх заморозків. Квітки невеликі, але їх так багато, що їх неможливо порахувати, вони сидять на верхівках розгалужених стебел. Посадіть їх цілими кущами, щоб перетворити куточок саду на справжню окрасу.

Само собою зрозуміло: бджоли та метелики люблять його нектар, але дрібних птахів у ландшафті також приваблює кореопсис через насіння. Він стійкий до оленів і переносить умови, які можуть призвести до загибелі багатьох рослин, включаючи спеку, вологість та посуху.

Перовскія лебедолиста

Перовскія лотосолиста відрізняється простотою у вирощуванні та вражаючим зовнішнім виглядом. Ця посухостійка багаторічна рослина, як і лаванда, має ніжне сріблясто-сіре листя та ефектні фіолетові квіти. Вона має приголомшливий вигляд і додає елегантності сухому куточку саду.

Посадіть її в місці, яке отримує не менше шести годин прямого сонця щодня. Дренаж також важливий. Але за умови дотримання цих умов рослина виростає до приголомшливого екземпляра висотою 5 футів (2 м). Поливайте економно, щойно рослина приживеться.

