- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 639
- Час на прочитання
- 1 хв
"Це що морг?": у Мережі шоковані квартирою, яку здають за майже 24 000 гривень (фото)
У Польщі здають в оренду квартиру, яка за дизайном нагадує лікарню.
У Польщі поблизу Варшави задають квартиру за 2000 злотих (майже 24 000 гривень — ред.). Проте користувачів Мережі шокував вигляд житла. Люди іронізують про те, що там було раніше — м’ясокомбінат чи морг.
Про це пишуть у Facebook.
Оголошення про оренду квартири в Ломянках, що поблизу Варшави, було опубліковане у групі нерухомості у Facebook. Площа приміщення становить лише 25 квадратних метрів, а щомісячна квартплата — 2000 злотих. Орендар також оплачує комунальні послуги та сплачує заставу. Ключовою перевагою пропозиції є відсутність адміністративних зборів.
Однак вигляд квартири викликав гарячі суперечки та запитання серед тих, хто натрапив на оголошення.
«Для чого ця квартира? Для м’ясокомбінату? Вся квартира аж до стелі вкрита старою плиткою?» — написав один інтернет-користувач.
«Схоже на лікарняну палату», — написав інший користувач Інтернету.
«Це якийсь морг?» — написав інший.
Як зазначається, попри стан житла, вартість його оренди є ринковою. Це пояснюється популярністю району та його розташуванням поблизу Варшави.