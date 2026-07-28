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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
639
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"Це що морг?": у Мережі шоковані квартирою, яку здають за майже 24 000 гривень (фото)

У Польщі здають в оренду квартиру, яка за дизайном нагадує лікарню.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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У Польщі за майже 24 000 гривень здають квартиру з дивним дизайном

У Польщі за майже 24 000 гривень здають квартиру з дивним дизайном / © Getty Images

У Польщі поблизу Варшави задають квартиру за 2000 злотих (майже 24 000 гривень — ред.). Проте користувачів Мережі шокував вигляд житла. Люди іронізують про те, що там було раніше — м’ясокомбінат чи морг.

Про це пишуть у Facebook.

Оголошення про оренду квартири в Ломянках, що поблизу Варшави, було опубліковане у групі нерухомості у Facebook. Площа приміщення становить лише 25 квадратних метрів, а щомісячна квартплата — 2000 злотих. Орендар також оплачує комунальні послуги та сплачує заставу. Ключовою перевагою пропозиції є відсутність адміністративних зборів.

Квартира, яку здають у Польщі. Фото: Zbigniew Kubiak/Facebook

Квартира, яку здають у Польщі. Фото: Zbigniew Kubiak/Facebook

Однак вигляд квартири викликав гарячі суперечки та запитання серед тих, хто натрапив на оголошення.

  • «Для чого ця квартира? Для м’ясокомбінату? Вся квартира аж до стелі вкрита старою плиткою?» — написав один інтернет-користувач.

  • «Схоже на лікарняну палату», — написав інший користувач Інтернету.

    «Це якийсь морг?» — написав інший.

Як зазначається, попри стан житла, вартість його оренди є ринковою. Це пояснюється популярністю району та його розташуванням поблизу Варшави.

Квартира, яку здають у Польщі. Фото: Zbigniew Kubiak/Facebook

Квартира, яку здають у Польщі. Фото: Zbigniew Kubiak/Facebook

Квартира, яку здають у Польщі. Фото: Zbigniew Kubiak/Facebook

Квартира, яку здають у Польщі. Фото: Zbigniew Kubiak/Facebook

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
639
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