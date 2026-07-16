Большинство делает это неправильно: куда нельзя ставить яйца в холодильнике

Где правильно хранить яйца / © Pexels

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Многие после покупки автоматически складывают яйца в специальный лоток на дверце холодильника. Кажется, именно для этого он и предназначен. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что такое хранение может сократить срок годности яиц и повлиять на их качество.

Почему и какое место лучше выбрать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Почему дверца холодильника — не лучшее место

Во время каждого открывания холодильника теплый воздух из комнаты попадает внутрь. Больше всего это чувствуют именно продукты, стоящие на дверце. Из-за регулярных перепадов температуры яйца быстрее теряют свежесть. Если холодильник пользуются часто, такие колебания могут происходить десятки раз в день.

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Кроме того, нестабильный температурный режим увеличивает риск размножения бактерий, особенно если продукт сохраняется уже не первую неделю.

Где лучше хранить яйца

Специалисты советуют хранить яйца не на дверце, а на средней или нижней полке холодильника. Именно там температура самая стабильная, что позволяет дольше сохранить их свежесть.

Еще одна важная рекомендация — не вынимать яйца из картонной упаковки. Она защищает скорлупу от посторонних запахов, механических повреждений и отчасти от воздействия влаги.

Также на коробке указана дата фасовки или конечный срок годности, поэтому проще контролировать, сколько времени продукт сохраняется.

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Почему не стоит мыть яйца сразу после покупки

Многие убеждены, что перед хранением яйца нужно обязательно вымыть. На самом деле этого делать не рекомендуют. На скорлупе имеется естественная защитная пленка, препятствующая проникновению бактерий внутрь. После мытья этот барьер рушится, поэтому продукт может быстрее испортиться.

Если яйца пачкались, лучше мыть их непосредственно перед приготовлением.

Какая температура считается оптимальной

Для безопасного хранения температура в холодильнике должна составлять от 0 до +4 °C.

Не следует оставлять яйца на кухонном столе на несколько часов после покупки или доставать их из холодильника без надобности. Чем меньше температурных колебаний, тем дольше они будут оставаться свежими.

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Как легко проверить свежесть

Если вы не уверены, можно ли использовать яйцо, поможет простой тест с водой. Налейте в глубокую миску холодную воду и опустите яйцо.

лежит на дне — свежее;

поднялось тупым концом вверх — его желательно использовать в ближайшее время;

всплыло на поверхность — от такого продукта лучше отказаться.

Каких ошибок следует избегать

Чтобы яйца дольше оставались пригодными к употреблению, следует соблюдать несколько простых правил:

не хранить их на дверце холодильника; не мыть перед тем, как положить на полку; не использовать яйца с треснувшей скорлупой; не оставлять надолго при комнатной температуре; не перекладывать часто из холодильника в тепло и обратно.

Эти простые рекомендации помогут дольше сохранить свежесть продукта, его вкус и безопасность.

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