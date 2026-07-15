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Всю жизнь хранили тарелки неправильно: один совет экспертов навсегда сменит вашу кухню
Большинство из нас привыкли складывать тарелки на полке кухонного шкафа. Это кажется логичным: открыл дверцу, достал нужную посуду и поставил обратно. Однако дизайнеры кухонь и эксперты по организации пространства все чаще рекомендуют отказаться от этой привычки.
Оказывается, существует гораздо более удобный и безопасный способ хранения тарелок, который не только облегчает ежедневные дела, но помогает поддерживать порядок на кухне.
Почему полки — не лучшее место для тарелок
На первый взгляд полки кажутся идеальным вариантом. Но если присмотреться повнимательнее, у них есть несколько существенных недостатков.
Во-первых, чтобы достать тяжелую стопку тарелок из глубокого шкафа, часто приходится наклоняться или тянуться вперед. Это создает дополнительную нагрузку на спину и руки.
Во-вторых, когда посуда стоит далеко в глубине полки, ее неудобно доставать. Особенно это касается больших сервизов или тяжелых керамических тарелок.
Еще одна проблема — риск случайно задеть верхнюю тарелку или другую посуду, что может привести к падению и повреждению.
Почему все больше людей выбирают ящики
Современные кухни все чаще оборудуют глубокими выдвижными ящиками вместо нижних шкафов с полками. И это не случайно.
Когда ящик выдвигается полностью, перед вами сразу открывается все его содержимое. Не нужно наклоняться внутрь мебели или искать нужную тарелку на ощупь.
Среди преимуществ такого решения:
быстрый доступ ко всей посуде;
меньшая нагрузка на спину;
проще поддерживать порядок;
удобнее сортировать тарелки по размеру;
меньший риск случайно опрокинуть стопку посуды.
Как правильно организовать хранение тарелок
Если вы решили перенести тарелки в выдвижные ящики, следует придерживаться нескольких простых правил.
Размещайте тарелки поближе к передней части ящика — так их будет легче доставать.
Используйте специальные разделители или резиновые коврики, чтобы посуда не скользила во время открывания.
Большие обеденные тарелки лучше составлять отдельно от десертных и суповых. Это поможет быстрее находить нужную посуду и поддерживать порядок.
Не перегружайте стопку. Если тарелок много, лучше сделать две более низкие стопки вместо одной высокой.
Если ящиков нет
Не любая кухня оборудована глубокими выдвижными системами. Однако даже в обычных шкафах можно сделать более комфортным.
Например:
размещайте тарелки на средней полке, а не на самой низкой;
не ставьте слишком высокие стопки;
используйте полки-органайзеры для увеличения полезного пространства;
оставляйте самую тяжелую посуду в местах, до которых легко добраться.
Стоит ли менять привычный способ хранения
Если вы часто пользуетесь тарелками или готовите для большой семьи, перенос посуды в выдвижные ящики может сделать ежедневные дела значительно более комфортными.
Конечно, универсального решения нет. Все зависит от планировки кухни, количества посуды и ваших привычек. Но если во время приготовления пищи вы регулярно наклоняетесь, чтобы достать тарелки, возможно, пора пересмотреть организацию кухонного пространства.
Правильно организованное хранение — это не только вопрос порядка. Оно помогает экономить время, уменьшает физическую нагрузку и делает кухню более удобной для ежедневного использования.
FAQ
Где лучше всего хранить тарелки на кухне?
Удобнее всего хранить тарелки в глубоких выдвижных ящиках с крепким дном или на средней полке кухонного шкафа, если ящиков нет. Важно, чтобы к посуде был легкий доступ и не приходилось каждый раз сильно наклоняться.
Как правильно складывать тарелки, чтобы они не дрались?
Складывайте тарелки в невысокие стопки, не перегружайте их и используйте антискользящие коврики или специальные органайзеры. Это поможет предотвратить смещение посуды во время открывания ящика или дверцы шкафа.