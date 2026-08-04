Він передбачив кризу 2008 року і ковід: тепер експерт попереджає про нову катастрофу

Штучний інтелект може знищити світову економіку / © Pixabay

Реклама

Відомий британський політичний редактор Роберт Пестон під час нещодавнього інтерв’ю поділився своїми тривожними прогнозами щодо майбутнього впливу технологій на суспільство. Експерт вважає, що неконтрольований розвиток штучного інтелекту найближчими роками призведе до масового безробіття та невідворотнього краху світової економіки.

Про це пише Ladbible.

Реклама

Загроза автономності штучного інтелекту

Протягом останніх трьох років журналіст глибоко занурився у вивчення ШІ, щоб об’єктивно оцінити всі його переваги та приховані загрози. Він визнає, що за умови правильного використання ці технології здатні зробити суспільство набагато багатшим та продуктивнішим.

Реклама

Однак експерта найбільше лякає перспектива створення надінтелекту, який отримає власну волю, автономність та здатність до самовдосконалення без жодного втручання з боку людини.

«Розробники ШІ попереджають про ризик того, що надінтелект може вирішити переписати власний код, щоб усунути всі засоби захисту людства», — наголосив Роберт Пестон.

Економічний колапс та бездіяльність політиків

Журналіст переконаний, що роботизація та нейромережі неминуче витіснять величезну кількість людей з їхніх робочих місць, що спровокує масштабні фінансові потрясіння. Якщо мільйони громадян втратять дохід, держава просто не зможе збирати податки для фінансування шкіл та лікарень.

«Це головні питання, на яких я хотів би, щоб наші політичні лідери зосередилися, але їх просто відсовують на задній план», — обурюється експерт.

Реклама

Прогнози Ілона Маска щодо майбутнього ШІ

Водночас світові загрожують не лише економічні потрясіння, а й глобальна технологічна трансформація, про що свідчать нещодавні заяви Ілона Маска про домінування штучного інтелекту. Засновник компаній Tesla та SpaceX прогнозує, що вже приблизно за п’ять років штучний інтелект перевершить сукупний людський розум і виконуватиме більшість завдань краще за людей.

За словами мільярдера, попри залишковий ризик втрати контролю над суперінтелектом, цей процес став невідворотним, а людство може увійти в «епоху дивовижного достатку», якщо уникне глобальних катастроф та забезпечить майбутнім системам правильні загальнолюдські цінності.

Новини партнерів