Вызывают рак: ученые назвали опасные пищевые добавки

Подавляющее большинство современных продуктов скрывает в себе опасность для здоровья / © pixabay.com

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За последние 30 лет случаи рака кишечника среди людей младше 50 лет выросли примерно на 50%. Одна из самых распространенных версий среди медиков связывает это с увеличением потребления ультрапереработанных продуктов, таких как готовые блюда, чипсы, мясные деликатесы и сладкие каши на завтрак.

Об этом пишет dailymail.

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В крупном международном исследовании, опубликованном в прошлом году, люди, в рационе которых преобладали такие продукты, имели на 45% более высокий риск развития предраковых образований в толстой кишке или прямой кишке.

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Авторы исследования Национального института рака предполагают, что спектр добавок в этих продуктах может изменять состав и функцию микробиоты кишечника так, что это способствует развитию рака.

Проблема в том, что многие из любимых продуктов содержат длинные, незнакомые названия ингредиентов. Разобраться, чего следует избегать, непросто. Ниже эксперты выделяют конкретные пищевые добавки, по которым есть подозрения или данные, и те, за наличие которых волноваться не стоит.

Эмульгаторы применяют в хлебе, маргарине, майонезе, соусах и готовых блюдах, чтобы заставить природно расслаивающиеся ингредиенты (например, масло и воду) оставаться смешанными. Они также улучшают текстуру, консистенцию и сроки хранения продуктов.

Нитриты и нитраты, которые добавляют в обработанное красное мясо для продления срока хранения, могут способствовать развитию рака кишечника. Во время обработки, приготовления или переваривания эти добавки могут вступать в реакцию с белками и образовывать N-нитрозосоединения (NOC), повреждающие ДНК клеток толстой и прямой кишки.

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Всемирная организация здравоохранения классифицировала обработанное красное мясо как канцероген группы 1, то есть в той же категории риска, что табак и асбест.

Титановая диоксидная добавка E171 в свое время широко использовалась в жевательной резинке, конфетах и некоторых кондитерских изделиях в качестве отбеливателя. В 2022 году Европейский Союз запретил ее использование в пище из-за обеспокоенности возможными генотоксическими свойствами, то есть потенциалом повреждать ДНК.

Искусственные подсластители, содержащиеся в диетических версиях газированных напитков, низкокалорийных соусах и даже в жевательной резинке, связывают с повышением воспаления в кишечнике, что может увеличивать вероятность рака.

Аспартам, который в 200 раз слаще сахара, вместе с ацесульфамом-К упоминаются в масштабном исследовании 2022 года с участием более 102 000 взрослых как связанные с повышенным риском нескольких видов рака. Относительно непосредственного риска рака кишечника исследователи больше озабочены такими подсластителями, как сахарин и сукралоза, которые могут попадать в толстую кишку.

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Раньше мы писали о нетипичных симптомах рака, которые не следует игнорировать. Больше об этом читайте в новости.

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