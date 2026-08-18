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- Шоу-бізнес
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У смугастому костюмі і топі-бандо: Каміла Алвес привернула увагу стильним луком
Камілу Алвес помітили папараці, коли вона залишала ресторан Balthazar в Нью-Йорку.
Разом з чоловіком Меттью Макконагі вона відвідувала заклад щоб відсвяткувати особливу подію у місті Остіні назвали на його ім’я кінотеатр.
Разом з дітьми вони з’явилися на заході і позували фотографам.
Для вечірнього походу до ресторану Каміла одягла легкий літній костюм у тонку смужку, що складався з блейзера і штанів з напівпрозорої тканини. Образ вона доповнила топом-бандо і яскравими кросівками.
Також фотографи заскочили і її чоловіка. Макконагі одягнув солочку та чорні штани.
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