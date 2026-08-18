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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

У смугастому костюмі і топі-бандо: Каміла Алвес привернула увагу стильним луком

Камілу Алвес помітили папараці, коли вона залишала ресторан Balthazar в Нью-Йорку.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Каміла Алвес

Каміла Алвес / © Getty Images

Разом з чоловіком Меттью Макконагі вона відвідувала заклад щоб відсвяткувати особливу подію у місті Остіні назвали на його ім’я кінотеатр.

Разом з дітьми вони з’явилися на заході і позували фотографам.

Родина Макконагі / © Getty Images

Родина Макконагі / © Getty Images

Для вечірнього походу до ресторану Каміла одягла легкий літній костюм у тонку смужку, що складався з блейзера і штанів з напівпрозорої тканини. Образ вона доповнила топом-бандо і яскравими кросівками.

Каміла Алвес / © Getty Images

Каміла Алвес / © Getty Images

Також фотографи заскочили і її чоловіка. Макконагі одягнув солочку та чорні штани.

Каміла Алвес і Метью Макконагі / © Getty Images

Каміла Алвес і Метью Макконагі / © Getty Images

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