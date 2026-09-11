Как хранить яблоки до весны: какие сорта выбрать и куда сложить урожай

Как хранить яблоки

Реклама

Собрать хороший урожай яблок — только половина дела. Если плоды планируют есть зимой или весной, важно правильно выбрать сорт, не повредить яблоки во время уборки и создать соответствующие условия в хранилище.

При правильном хранении некоторые поздние сорта могут оставаться пригодными к потреблению в течение нескольких месяцев. В то же время, ранние летние яблоки для такого запаса обычно не подходят, они быстрее созревают и имеют значительно более короткий период хранения.

Реклама

Какие яблоки могут храниться до весны

Для длительного хранения в первую очередь выбирают зимние сорта с хорошей лежкостью. Среди известных сортов, которые в надлежащих условиях способны храниться несколько месяцев, — Айдаред, Голден Делишес, Джонаголд, Фуджи и некоторые другие поздние сорта.

Реклама

При этом само название сорта еще не гарантирует, что яблоки доходят до марта или мая. Продолжительность хранения зависит от сорта, степени спелости во время уборки, температуры, влажности и состояния каждого плода.

Поэтому яблоки, которые планируют оставить на зиму, нужно убрать особенно тщательно. Для длительного хранения оставляют жесткие здоровые плоды без вмятин, проколов, трещин, гнили и других повреждений. Даже небольшая травма кожуры может стать местом развития гнили.

Как правильно собирать яблоки

Собирать урожай желательно в сухую погоду. Мокрые плоды перед закладкой в хранилище создают дополнительные проблемы, поэтому после дождя лучше дождаться, пока яблоки обсохнут.

Плод снимают с дерева осторожно, стараясь сохранить плодоножку и не повредить кожуру. Яблоки не следует бросать в ведро или пересыпать с большой высоты: удар может оставить вмятину, которая не всегда заметна сразу, но позже именно в этом месте плод начинает портиться.

Реклама

Перед закладкой на хранение яблоки не нужно мыть. Также не следует интенсивно вытирать или полировать их поверхность. Плоды достаточно перебрать и отделить поврежденные.

Яблоки с вмятинами, трещинами и другими дефектами лучше использовать первыми — для еды, сушки, сока, выпечки или другой переработки.

При какой температуре хранить яблоки

Важнейшее условие длительного хранения — низкая стабильная температура. Для большинства сортов оптимальна температура около 0 °C, хотя конкретный рекомендуемый диапазон зависит от сорта. В домашних условиях хорошим местом может быть холодный погреб, подвал или другое помещение, где яблоки не замерзают и не перегреваются.

Важная и высокая относительная влажность — примерно 90%. В слишком сухом помещении плоды постепенно теряют воду, становятся мягкими и сморщиваются.

Реклама

Хранилище также должно иметь вентиляцию. Яблоки после уборки продолжают «дышать» и выделяют этилен — природный растительный гормон, ускоряющий созревание и старение плодов. Поэтому большое количество яблок в теплом непроветриваемом помещении будет сохраняться гораздо хуже.

Почему яблоки лучше не складывать рядом с картофелем

Если разрешает место, яблокам желательно выделить отдельную зону. Особенно нежелательно тесное соседство с картофелем.

Причина не только в возможном постороннем запахе. Этилен, выделяющий яблоки, способен ускорять прорастание картофеля, поэтому хранение этих продуктов рядом может сократить срок хранения овощей.

Также яблоки лучше держать подальше от продуктов с сильным запахом, включая лук и чеснок.

В чем лучше хранить яблоки

Самый простой вариант — чистые деревянные или пластиковые ящики с отверстиями для циркуляции воздуха. Плоды разлагают аккуратно, не бросая и не прижимая друг к другу избыточным весом.

Не следует делать ящики слишком глубокими и насыпать яблоки толстым слоем. Чем сильнее нижние плоды сжимаются под тяжестью верхних, тем больше риск повреждений.

Еще один способ — завернуть каждое яблоко отдельно в чистую бумагу. Так плоды меньше контактируют между собой, а если одно начнет портиться, вероятность быстрого распространения гнили на соседние яблоки уменьшается.

Для домашнего хранения могут использоваться и полиэтиленовые пакеты, но здесь важно не создать внутри избыточную влажность и конденсат. Поэтому просто плотно упаковать тёплые яблоки в герметичный пакет и оставить их на несколько месяцев — плохая идея. Безопаснее использовать пакеты с перфорацией или другой тарой, которая предусматривает соответствующую циркуляцию воздуха.

Нужно ли пересыпать яблоки опилками

Традиционно яблоки перекладывают бумагой или пересыпают сухим материалом, чтобы плоды меньше касались друг друга. Однако для домашнего хранения совсем не обязательно искать опилки, гречневая шелуха или другие наполнители.

Гораздо важнее, чтобы тара была чистой, яблоки сухими и невредимыми, а температура в хранилище оставалась низкой и стабильной. Если хочется дополнительно изолировать плоды, проще обернуть их в бумагу.

Запасы нужно регулярно проверять

Даже правильно отобранные яблоки не стоит складывать осенью и забывать о них до весны. Запасы нужно периодически осматривать.

Если на яблоке появилось мягкое пятно, плесень или признаки гнили, его нужно сразу забрать из хранилища. Одновременно следует осмотреть плоды, лежавшие рядом.

Дольше всего сохраняются здоровые яблоки соответствующего сорта, собранные без повреждений и быстро помещенные в прохладное хранилище. Поэтому для запаса к весне важны не сложные домашние уловки, а три вещи, правильный сорт, качественный отбор плодов и стабильно низкая температура.

Новости партнеров