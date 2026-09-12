Астрологічний прогноз на 12 вересня

Кит / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день ідеально підходить для роботи над новими проєктами — особливо його друга половина.

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Символ дня: Риба-кит.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 2 .

Щасливий колір дня: помаранчевий, цегляний, кораловий.

Щасливі камені дня: халцедон , переливчастий агат.

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За яку частину тіла відповідає: рот , зуби.

Хвороби сьогодення: хвороби сьогодення проходять досить швидко й без наслідків, особливо якщо вчасно вжити необхідних — медичних — заходів.

Харчування на сьогодні: сьогодні сприятливийдень для обмеження в харчуванні: підбирати нову дієту, дотримуватися посту та голодувати.

Стрижка дня: цей день не підходитьдля стрижки.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна пересаджувати рослини, зокрема й кімнатні.

Магія та містика дня: можна проводити обряди для позбавлення від порчі та пристріту.

Денні сни: сни цієї ночі можуть містити інформацію щодо важливого професійного — або побутового — питання.

Табу дня: ні в якому разі не можна проявляти агресію та дратівливість, навіть якщо для цього є поважні причини.

Цитата дня: «Багато хороших друзів має той, хто сам є хорошим другом» (Нікколо Макіавеллі).

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