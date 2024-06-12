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Вночі Польща піднімала в небо авіацію: деталі

Вночі Польща піднімала в небо авіацію: деталі

Винищувачі у небі Польщі. / Фото: Associated Press

Військові попередили про можливе підвищення рівня шуму.

Вночі 12 червня Збройні сили Польщі піднімали у повітря власну та союзницьку авіацію через атаку ракет і дронів РФ на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

"Сьогодні вночі ми спостерігаємо за активністю дальньої авіації РФ, яка завдає ударів крилатими ракетами, а також безпілотними літальними комплексами типу "Шахед" по об’єктах, розташованих, зокрема в західній частині України", - йдеться у повідомленні.

Командування попереджало жителів південно-східної частини Польщі про можливий підвищений рівень шуму, пов’язаний із польотами літаків.

"Розпочаті всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією", - наголосили в командуванні.

Як повідомлялося, вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом".  Всього росіяни запустили 30 повітряних цілей. ППО знищила - п'ять ракет і 24 БпЛА.

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