Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО

Вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО

Удар по Україні. Колаж ТСН.ua

доповнюється

Вночі проти 12 червня армія Російської Федерації завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники. Всього - 30 повітряних цілей. ППО знищила - п'ять ракет і 24 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Вночі росіяни застосували для ударів:

  • чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РІФ);
  • одну балістичну ракету "Іскандер-М" (запуск - з території анексованого Криму);
  • одну аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ.);
  • 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях", - повідомив Олещук.

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 

  • ​​​​один "Кинджал",
  • чотири крилаті ракети,
  • 24 "Shahed-131/136".
Маршрут ракет та БПЛА під час нічної атаки 12 червня. / ©
Маршрут ракет та БПЛА під час нічної атаки 12 червня.

Атака РФ 12 червня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація