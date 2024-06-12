Вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО

Вночі проти 12 червня армія Російської Федерації завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники. Всього - 30 повітряних цілей. ППО знищила - п'ять ракет і 24 БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Вночі росіяни застосували для ударів:

чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РІФ);

крилаті ракети із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РІФ); одну балістичну ракету " Іскандер -М" (запуск - з території анексованого Криму);

балістичну ракету " -М" (запуск - з території анексованого Криму); одну аеробалістична ракета Х-47М2 " Кинджал " (із повітряного простору Тамбовської області РФ.);

аеробалістична ракета Х-47М2 " " (із повітряного простору Тамбовської області РФ.); 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях", - повідомив Олещук.

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

​​​​один "Кинджал",

чотири крилаті ракети,

24 "Shahed-131/136".

Маршрут ракет та БПЛА під час нічної атаки 12 червня.

Атака РФ 12 червня