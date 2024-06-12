Вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом": скільки цілей збила ППО

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Вночі проти 12 червня армія Російської Федерації завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники. Всього - 30 повітряних цілей. ППО знищила - п'ять ракет і 24 БпЛА.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Вночі росіяни застосували для ударів:
- чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РІФ);
- одну балістичну ракету "Іскандер-М" (запуск - з території анексованого Криму);
- одну аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області РФ.);
- 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ РФ).
"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях", - повідомив Олещук.
До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
- один "Кинджал",
- чотири крилаті ракети,
- 24 "Shahed-131/136".
Атака РФ 12 червня