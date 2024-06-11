Якому знаку Зодіаку пощастить 12 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – знаходяться на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку Зодіаку пощастить сьогодні – 12 червня?

День, коли своє – як, втім, і чуже – життя можна змінити за допомогою слів: вони в цей час набувають потужної матеріальної сили. Причому вплив може виявитися як позитивним, так і негативним, тому особливо небезпечно відмовитися від образ, недобрих побажань та прокльонів на адресу оточуючих. Навіть якщо об'єктивно вони на це заслуговують, необхідно утриматися від вербальної агресії, якщо, звичайно, людина не хоче, щоб вона згодом – часто дуже швидко – обернулася проти неї самої.

Діва

Діви – так вже складуться сьогодні їхні життєві обставини – зможуть присвятити день догляду за собою. Як правило, у них знаходяться важливіші заняття, але сьогодні виявиться, що вони все переробили напередодні, так що настав час приділити час собі: прогулятися парком, відвідати салон краси або SPA, прийняти ванну з ефірними маслами або відварами трав, почитати або подивитися коханий – а можливо, і новий – фільм. Головне, щоб у результаті сил у представників знака побільшало, а їхня задоволеність собою – збільшилася.

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