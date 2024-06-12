День ангела 12 червня: кого та як вітати з іменинами

12 червня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 червня

12 червня 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Арсена, Івана, Петра, Степана, Тимофія, Ганну, Марію.

Андрій — має давньогрецьке коріння, означає "мужній". В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає непередбачуваним та дещо імпульсивним.

Арсен — грецьке ім'я, яке можна перекласти як "зрілий". В дитинстві егоїстичний та неврівноважений. В дорослому віці не вміє комунікувати з людьми, відлюдькуватий.

Іван — давньоіудейське ім'я, яке можна тлумачити як "милість Божа". В дитинстві часто залежить від оцінки інших. В дорослому віці неквапливий, що може бути проблемою.

Петро — давньогрецьке ім'я, що означає "скала". В дитинстві сильний та мужній. В дорослому віці стає непохитним, домагається, що його цінували інші люди.

Степан — має давньогрецьке коріння, перекладається як "вінок". В дитинстві легкий, комунікабельний. В дорослому віці стає працелюбним, вміє пристосовуватися.

Тимофій — тлумачиться з давньогрецької як "шанувати Бога". В дитинстві урівноважений та слухняний. В дорослому віці стає вразливим, вміє вислухати співрозмовника.

Ганна — давньоіудейське ім'я, що означає "добра воля". А дитинстві сором'язлива та добра. В дорослому віці стає працьовитою, посидючою та дуже виконавчою.

Марія — походить від давньоєврейської мови, перекладається як "кохана". В дитинстві плаксива і слабка. В дорослому віці добра, вміє вислухати і дати пораду.

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Любий друже! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від усіх негараздів, а щасливі миті та радісні події наповнюють твоє життя!

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Нехай твій ангел-оберіг завжди веде тебе по світлому шляху, а щасливі миті приносять тобі радість та благополуччя!

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Дорогий Імениннику! Нехай твій ангел-охоронець приносить тобі здоров’я, успіх та безмежну радість у цей особливий день!

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Люба Імениннице! Нехай твій ангел-оберіг завжди оберігає тебе від негараздів, а щасливі миті наповнюють твоє серце радістю!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди керує тобою до щасливого майбутнього, а цей день приносить тобі незабутні враження та радість!

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