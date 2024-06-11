Синоптики попереджають про сильну негоду 12 червня: де будуть грози, град і шквали

В Україні в середу, 12 червня, буде тепло. Втім, синоптики прогнозують місцями дощі, грози і град.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні будуть короткочасні дощі та грози. Місцями синоптики прогнозують град та шквали 15-20 м/с. Вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей без опадів.

Вночі температура повітря у західних областях становитиме +11-16°, а вдень 18-23° тепла. На решті території вночі стовпчики термометрів покажуть +14-19°, а вдень - 20-25° тепла. На сході та півдні вдень повітря прогріється до 25-30° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 12 червня/ / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий на 12 червня. За прогнозом синоптиків, в більшості областей будуть грози. У північних, Вінницькій та Черкаській областях - дощі. Вдень у центральних, південних та східних областях місцями прогнозують град та шквали 15-20 м/с.

У середу, 12 червня, в Україні буде негода. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - прогнозують значні дощі та грози.

В Київській області температура повітря – 14-19° тепла, вдень – 20-25° тепла. В Києві вночі температура становитиме 16-18° тепла, вдень +21-23°.

Нагадаємо, синоптики повідомили прогноз погоди на червень 2024-го. Зокрема, український Гідрометцентр повідомляє, що перший місяць літа виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла.

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