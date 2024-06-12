В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

В середу зранку, 12 червня, у низці областей України та Києві оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістичним озброєнням.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - поінформували військові.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 08:55 середи, 12 червня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, цієї ночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами, дронами і "Кинджалом". Окупанти застосували ракети повітряного та наземного базування, а також безпілотники. Всього - 30 повітряних цілей.

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