Перший державний візит 21-річного Чарльза до США: як принца колись зводили з Трішою Ніксон

Монарх повернеться до США, але ця поїздка була зовсім не такою, як та, яку він здійснив 56 років тому.

Принц Чарльз і Тріша Ніксон йдуть на офіційну вечерю з танцями в Білому домі 17 липня 1970 року. Далі йдуть принцеса Анна (ліворуч) і Девід Ейзенхауер

Принц Чарльз і Тріша Ніксон йдуть на офіційну вечерю з танцями в Білому домі 17 липня 1970 року. Далі йдуть принцеса Анна (ліворуч) і Девід Ейзенхауер / © Associated Press

Король Чарльз відвідав США з державним візитом, під час якого його супроводжувала дружина Камілла. Ця історична подія була приурочена до 250-річчя незалежності Америки, однак кардинально відрізнялась від самого першого подібного заходу у житті Чарльза, коли він тільки був молодим принцом Уельським.

Король Чарльз і королева Камілла, 2026 рік / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла, 2026 рік

Принц Чарльз, принцеса Анна, Тріша Ніксон та Джулі та Девід Ейзенхауери

Вони організували серію вечірок із гостями переважно до 30 років, а також провели для Чарльза і Анни екскурсії у музеї, зводили на бейсбольні матчі та сходили на спільний пікнік. Вони також зустрілися з астронавтами «Аполлона» та здійснили прогулянку на яхті.

У програмі їхнього перебування був також момент на галявині Білого дому, коли близько тисячі співробітників зібралися, щоб привітати гостей. Принц Чарльз був і піднесеному настрої, тоді як принцеса Анна трохи дратувалася через велику кількість камер.

Принц Чарльз та дочка президента Ніксона Тріша йдуть з церемонії привітання на галявині Білого дому у Вашингтоні, 16 липня 1970 року. Тріша та її сестра Джулі Ейзенхауер супроводжують Чарльза та принцесу Анну під час їхнього візиту до Вашингтона. Перша леді Пет Ніксон на задньому плані між принцом та президентом

Принц Чарльз та дочка президента Ніксона Тріша йдуть з церемонії привітання на галявині Білого дому у Вашингтоні, 16 липня 1970 року. Тріша та її сестра Джулі Ейзенхауер супроводжують Чарльза та принцесу Анну під час їхнього візиту до Вашингтона. Перша леді Пет Ніксон на задньому плані між принцом та президентом / © Associated Press

Пет Ніксон супроводжує принцесу Анну у четвер, 16 липня 1970 року, з церемонії привітання у Білому домі. Президент Річард Ніксон і принц Чарльз йдуть разом з ними. На задньому плані — Джулі та Девід Ейзенхауери

Пет Ніксон супроводжує принцесу Анну у четвер, 16 липня 1970 року, з церемонії привітання у Білому домі. Президент Річард Ніксон і принц Чарльз йдуть разом з ними. На задньому плані — Джулі та Девід Ейзенхауери / © Associated Press

Однією з найяскравіших подій поїздки принца і принцеси до Вашингтону став танцювальний вечір на 700 гостей на галявині Білого дому. Саме тоді була зроблена млява спроба звести принца Чарльза з Трішою Ніксон, яка була майже на три роки старша за нього.

Принц Чарльз і Тріша Ніксон

Принц Чарльз і Тріша Ніксон / © Getty Images

Він сам згадував той момент у інтерв’ю Максу Фостеру для CNN 2015 року: «Це був час, коли мене намагалися одружити з Трішою Ніксон».

До речі, Тріша Ніксон вишла заміж вже через рік. Весілля доньки президента відбулося 1971 року у Булому домі.

Весілля Тріші Ніксон та Едварда Фінча Кокса, 1971 рік

Весілля Тріші Ніксон та Едварда Фінча Кокса, 1971 рік / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли (60 фото)

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III їде до Букінгемського палацу перед своєю коронацією / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Getty Images

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Король Чарльз III і королева Камілла їдуть в кареті на свою коронацію до Вестмінстерського абатства / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Getty Images

Коронація короля Чарльза III / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц Джордж Уельский на коронації короля Чарльза III і королеви Камілли / © Getty Images

Принц Джордж Уельский на коронації короля Чарльза III і королеви Камілли / © Getty Images

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Getty Images

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Getty Images

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Джилл Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Associated Press

Коронація короля Чарльза і королеви Камілли / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Associated Press

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Борис Джонсон і його дружина Керрі / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз III / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські з дітьми Луї та Шарлоттою / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські з дітьми Луї та Шарлоттою / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Герцог Единбурзький / © Associated Press

Герцог Единбурзький / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Коронація короля Чарльза III / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / © Associated Press

Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія і король Карл Густав / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Піппа Міддлтон / © Associated Press

Піппа Міддлтон / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

