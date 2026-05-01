Перший державний візит 21-річного Чарльза до США: як принца колись зводили з Трішою Ніксон

Принц Чарльз і Тріша Ніксон йдуть на офіційну вечерю з танцями в Білому домі 17 липня 1970 року. Далі йдуть принцеса Анна (ліворуч) і Девід Ейзенхауер / © Associated Press

Король Чарльз відвідав США з державним візитом, під час якого його супроводжувала дружина Камілла. Ця історична подія була приурочена до 250-річчя незалежності Америки, однак кардинально відрізнялась від самого першого подібного заходу у житті Чарльза, коли він тільки був молодим принцом Уельським.

Король Чарльз і королева Камілла, 2026 рік / © Associated Press

Перший державний візит до Вашингтону Чарльз здійснив 1970 року, коли йому був 21 рік. Компанію принцу тоді склала його сестра 19-річна принцесса Анна. Тодішній президент Америки Річард Ніксон прийняв молодих членів британської королівської родини в Білому домі й передав організацію їхнього перебування своїм дочкам — Тріші та Джулі, а також чоловікові Джулі, Девіду Ейзенхауеру.

Принц Чарльз, принцеса Анна, Тріша Ніксон та Джулі та Девід Ейзенхауери / © Associated Press

Вони організували серію вечірок із гостями переважно до 30 років, а також провели для Чарльза і Анни екскурсії у музеї, зводили на бейсбольні матчі та сходили на спільний пікнік. Вони також зустрілися з астронавтами «Аполлона» та здійснили прогулянку на яхті.

У програмі їхнього перебування був також момент на галявині Білого дому, коли близько тисячі співробітників зібралися, щоб привітати гостей. Принц Чарльз був і піднесеному настрої, тоді як принцеса Анна трохи дратувалася через велику кількість камер.

Принц Чарльз та дочка президента Ніксона Тріша йдуть з церемонії привітання на галявині Білого дому у Вашингтоні, 16 липня 1970 року. Тріша та її сестра Джулі Ейзенхауер супроводжують Чарльза та принцесу Анну під час їхнього візиту до Вашингтона. Перша леді Пет Ніксон на задньому плані між принцом та президентом / © Associated Press

Пет Ніксон супроводжує принцесу Анну у четвер, 16 липня 1970 року, з церемонії привітання у Білому домі. Президент Річард Ніксон і принц Чарльз йдуть разом з ними. На задньому плані — Джулі та Девід Ейзенхауери / © Associated Press

Однією з найяскравіших подій поїздки принца і принцеси до Вашингтону став танцювальний вечір на 700 гостей на галявині Білого дому. Саме тоді була зроблена млява спроба звести принца Чарльза з Трішою Ніксон, яка була майже на три роки старша за нього.

Принц Чарльз і Тріша Ніксон / © Getty Images

Він сам згадував той момент у інтерв’ю Максу Фостеру для CNN 2015 року: «Це був час, коли мене намагалися одружити з Трішою Ніксон».

До речі, Тріша Ніксон вишла заміж вже через рік. Весілля доньки президента відбулося 1971 року у Булому домі.

Весілля Тріші Ніксон та Едварда Фінча Кокса, 1971 рік / © Associated Press

