ПТСР руйнує не лише психіку: вчені знайшли сліди пережитої травми в звичайному аналізі крові

ПТСР назавжди змінює хімію тіла / © Associated Press

Посттравматичний стресовий розлад традиційно описують через психологічні симптоми, такі як страх, тривожність та нав’язливі спогади. Проте нове масштабне дослідження медичних карток та результатів звичацних аналізів свідчить, що травма здатна змінювати хімію всього тіла та змушує органи працювати в умовах постійного стресу навіть після того, як загроза минула.

Про те, як звичайні лабораторні дослідження допомагають виявити фізичні наслідки ПТСР, пише Earth.

Команда на чолі з докторкою Юнгою Хізер Лі проаналізувала 241 різний показник крові та виявила 16 маркерів, які стабільно пов’язані з діагностованим розладом.

Вплив стресу на внутрішні органи

Відхилення фіксуються одразу в кількох системах. Зокрема, рівень холестерину та глюкози вказує на стрес для серця й порушення метаболізму. Показники альбуміну та білірубіну свідчать про навантаження на печінку, а зміни у клітинах крові попереджають про проблеми з імунітетом та згортанням. Додатковий генетичний аналіз підтвердив, що саме ПТСР є першопричиною цих фізичних відхилень.

«Цей багатосистемний вплив допомагає нам зрозуміти, чому нелікований ПТСР може мати такі руйнівні наслідки для загального стану здоров’я пацієнтів», — зазначила докторка Юнга Хізер Лі.

Нові підходи до обстеження пацієнтів

Використання стандартних аналізів крові може стати зручним та швидким інструментом для лікарів. Це дозволить вчасно виявляти пацієнтів, які потребують розширеного медичного обстеження для профілактики хронічних захворювань. Такий підхід розглядає ПТСР як комплексний стан, що вимагає одночасного лікування як психіки, так і тіла.

Дослідники наголошують, що наразі ці маркери слід використовувати лише як підказки, а не самостійні інструменти для встановлення діагнозу. Для остаточного підтвердження ефективності методу необхідно провести додаткові масштабніші тестування.

