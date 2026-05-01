У п’ятницю, 1 травня, Білий дім офіційно повідомив Конгрес, що вважає війну з Іраном завершеною. Попри це, американські війська залишаються в регіоні. Цей звіт став підсумком конфлікту, який розпочався два місяці тому.

Про це пише AP.

Припинення війни в Ірані — подробиці

Повідомляється, що президент надіслав листа саме 1 травня — це крайній термін, коли він мав отримати дозвіл Конгресу на подовження війни. Оскільки законодавці не втрутилися, президент фактично зберіг за собою право одноосібно керувати конфліктом, хоча розпочав його два місяці тому без згоди парламенту.

Попри заяву про завершення активної фази, Білий дім наголошує на збереженні високого рівня небезпеки. У листі підкреслюється, що присутність війська США в регіоні необхідна для стримування загроз.

«Незважаючи на успіх операцій Сполучених Штатів проти іранського режиму та постійні зусилля щодо забезпечення міцного миру, загроза, яку Іран становить для Сполучених Штатів та наших збройних сил, залишається значною», — зазначив Трамп.

Війна з Іраном — останні новини

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

