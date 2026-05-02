Астрологічний прогноз на 2 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день загальної гармонії, який важливо провести в тиші і спокої, зосередившись на вирішенні духовних, а не матеріальних проблем.
Символ дня: Сходи в небеса
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: смарагд, турмалін, чароїт.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні, і, як правило, тривають недовго, особливо якщо вчасно розпочати їх лікування.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса в будь-якому його вигляді, замінивши його рибою і грибами.
Стрижка дня: стрижку бажано перенести на інший день.
Дачні роботи дня: можна займатися підготовкою до садово-городніх робіт, а самі їх краще відкласти на кілька днів.
Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну і цілющу силу води.
Сни дня: тривожні сни свідчитимуть про наявну у людини душевну напругу — є сенс подумати про те, як її зняти.
Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними й агресивними людьми.
Цитата дня: «Скаржитися на неприємну річ — це подвоювати зло; сміятися над нею — це знищити його» (Конфуцій).
