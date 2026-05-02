Три знаки, яким сьогодні необхідно відмовитися від будь-якого спілкування

Необхідно запам’ятовувати ідеї, які спадатимуть у цей час на думку — вони можуть виявитися вельми продуктивними, а ось спілкування з оточенням краще звести до мінімуму — до добра воно не доведе.

Сьогодні, 2 травня, відмовитися від спілкування з людьми бажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них така «обітниця мовчання» стане необхідною.

Телець

Тельці у спілкуванні з оточенням зможуть побачити себе збоку — начебто в дзеркалі. Що більше негативу було зроблено — або випробувано — від співрозмовника, то складніше буде з ним говорити. Аби не втратити дружбу і до критичної межі, краще взагалі ні з ким не спілкуватися.

Близнята

Близнятам, яких вирізнятиме відсутність емоційної рівноваги, необхідно триматися якомога далі від людей, які їх оточують. Інакше під впливом нервового стану вони можуть наговорити як друзям і близьким, так і незнайомим людям небажаних речей.

Терези

Терезам необхідно уникати спілкування з друзями, знайомими і навіть рідними людьми з цілком зрозумілої причини: вони відволікатимуть представників знака від роздумів на важливі теми, які наразі їм необхідні, оскільки дадуть змогу визначити свої дії на майбутнє.

