ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвавла знаки зодіаку, які легко відпускають своє минуле

Минуле є у кожного з нас, а ось як ним розпорядитися, всі вирішують самостійно.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Можна все життя тягнути за собою як хороші, так і погані спогади, а можна вже завтра забути про все, що не має значення для сьогоднішнього — і завтрашнього — дня.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко відпускають своє минуле.

Близнята

Близнята найлегший — зрозуміло, в переносному сенсі — знак зодіакального кола: вони уникають усього, що може зіпсувати їм настрій. І якщо спогади мають негативний характер, вони забудуть про них, начебто їх і не було зовсім — до того ж, і особливих зусиль їм для цього докладати не доведеться.

Терези

Терези легко відмовляються від усього, що порушує їхню душевну рівновагу, і думки про минуле — особливо, якщо вони є не найприємнішими, — винятку не становлять. Представники знака вміють зосереджуватися на подіях сьогодення, переконуючи самих себе, що нічого поганого в їхньому минулому не було.

Риби

Риби як головні мрійники зодіакального кола легко розлучаються зі своїм минулим, хоч би яким — не тільки поганим, а й гарним — воно було. Вони справедливо вважають, що найкраще в їхньому житті — попереду, а отже, не варто тягнути за собою тягар того, чого більше немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
