- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвавла знаки зодіаку, які легко відпускають своє минуле
Минуле є у кожного з нас, а ось як ним розпорядитися, всі вирішують самостійно.
Можна все життя тягнути за собою як хороші, так і погані спогади, а можна вже завтра забути про все, що не має значення для сьогоднішнього — і завтрашнього — дня.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які легко відпускають своє минуле.
Близнята
Близнята найлегший — зрозуміло, в переносному сенсі — знак зодіакального кола: вони уникають усього, що може зіпсувати їм настрій. І якщо спогади мають негативний характер, вони забудуть про них, начебто їх і не було зовсім — до того ж, і особливих зусиль їм для цього докладати не доведеться.
Терези
Терези легко відмовляються від усього, що порушує їхню душевну рівновагу, і думки про минуле — особливо, якщо вони є не найприємнішими, — винятку не становлять. Представники знака вміють зосереджуватися на подіях сьогодення, переконуючи самих себе, що нічого поганого в їхньому минулому не було.
Риби
Риби як головні мрійники зодіакального кола легко розлучаються зі своїм минулим, хоч би яким — не тільки поганим, а й гарним — воно було. Вони справедливо вважають, що найкраще в їхньому житті — попереду, а отже, не варто тягнути за собою тягар того, чого більше немає.
