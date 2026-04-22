Росія готує новий наступ: експерт назвав два ключові напрямки удару

Росія готує новий наступ на двох напрямках

У межах весняно-літньої наступальної кампанії російські війська зосередять свої головні зусилля на двох пріоритетних напрямках фронту в Україні. Окупанти намагатимуться за будь-яку ціну захопити велику міську агломерацію на Донеччині та паралельно посилять тиск на українських захисників у Запорізькій області.

Про ключові цілі ворога та тактику розпорошення резервів Збройних сил України розповів військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Атака на Донеччину та Запоріжжя

Експерт зазначив, що одним із головних завдань для загарбників залишається окупація великих українських міст. За його словами, саме заради захоплення цієї ключової донецької агломерації Росія і починала своє повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року.

«Вочевидь, що для ворога залишаються два ключові напрямки, де він зосереджуватиме свої зусилля у межах весняно-літньої наступальної кампанії. Одна з них — це спроба атакувати й захопити території навколо Слов’янської, Краматорської, Дружківської та Костянтинівської міських агломерацій», — підкреслив Селезньов.

Крім того, він звернув увагу на загрозливу активізацію ворожих військ на півдні Запорізької області. Експерт пояснив, що зараз там постійно фіксується перекидання додаткових сил противника для посилення штурмових дій і тиску на українські позиції.

Тактика розпорошення резервів

Військовий оглядач пояснив, що на інших ділянках фронту російська армія зараз діє переважно за своїм торішнім сценарієм. Окупанти намагаються штучно роздмухувати ситуацію та атакувати на другорядних напрямках, щоб максимально відвернути увагу і розпорошити стратегічні резерви українського війська.

Фахівець підкреслив, що такі удари спрямовані на те, щоб змусити український Генеральний штаб ухвалювати нераціональні рішення щодо концентрації сил і засобів на полі бою.

