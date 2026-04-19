Пауза перед штурмом: у ЗСУ пояснили раптове зниження інтенсивності боїв на Донбасі

Останні дві доби на фронті спостерігається нетипове затишшя: кількість бойових зіткнень скоротилася в рази. Проте в Угрупованні об'єднаних сил (УОС) застерігають, що це не зміна стратегії ворога, а лише тимчасовий етап.

Як зазначив речник УОС Віктор Трегубов в ефірі «День.LIVE», інтенсивність боїв впала з кількох десятків до менш ніж десяти атак на добу.

Проте, на думку полковника, ілюзій щодо планів Кремля бути не повинно. У Генштабі РФ і надалі розглядають повну окупацію Донбасу як пріоритетне завдання, тому нинішній спад активності — це лише пауза, після якої окупанти знову намагатимуться просуватися вперед.

«Вони ще спробують, вони ще будуть лізти», — застерігає Трегубов, натякаючи на перегрупування ворожих сил.

Паралельно з підготовкою на Донбасі, армія РФ продовжує підтримувати високу напругу на інших ділянках. Зокрема, зберігається серйозний тиск на Сумському та Харківському напрямках. Ворог не полишає спроб прорватися до Куп’янська та створити так звану «зону контролю» у прикордонних районах, намагаючись максимально розтягнути українські сили.

Таким чином, поточна ситуація виглядає радше як накопичення ресурсу для чергового етапу наступу.

Раніше ми писали, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Водночас повідомлялось, що на сьогодні чисельність білоруської армії дозволяє виконувати завдання лише певного рівня.