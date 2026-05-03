Почему полиция не реагирует на собачьи бои в Украине: объяснение зоозащитницы

Полиция не реагирует на собачьи бои в Украине / © Unsplash

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины, глава Международного благотворительного фонда WILD.UA, Марина Суркова, прокомментировала, почему в Украине не борются с правонарушителями, которые издеваются над собаками и устраивают бои.

По ее словам, полиция в Украине — бездейственная и коррумпированная. Поэтому правоохранители «закрывают глаза» на издевательство над животными за денежное вознаграждение. Об этом сообщает Киев24.

Марина Суркова поделилась, что случаев жестокого обращения с животными много, однако к зоозащитникам люди обращаются в случаях, когда полиция не реагирует на вызовы.

Зоозащитница поделилась, что сотрудники полиции не реагируют на случаи издевательства над животными даже тогда, когда есть доказательства и свидетели. Чаще всего полиция не открывает производство или просто принимает заявление.

«Все вокруг знают: полиция — бездейственная, потому что коррумпированная. На мой взгляд, коррумпирована полиция, потому что все вокруг знают (о случаях издевательства над животными — ред.), куча свидетелей, куча доказательств. Полиция либо не открывает уголовное производство, либо отмахивается», — говорит зоозащитница.

Женщина отмечает, что на такие вызовы полиция приезжает, чтобы «постоять и уехать». Максимум — принимают заявление и обещают передать его дальше. Но потом ничего не происходит.

В 2024 году зоозащитники просили Кабмин создать специализированную зоополицию, но там ответили, что полиция в Украине работает отлично и такой потребности нет.

Зоозащитница делится, что для создания специализированного подразделения не нужно набирать штат в тысячу человек, достаточно будет научить некоторых полицейских правильно реагировать на жестокое обращение с животными.

Что известно о собачьих боях в Днепропетровской области

Напомним, в селе Терновка Днепропетровской области зоозащитники разоблачили подпольные собачьи бои, которые организаторы пытались выдать за «испытание породы». Волонтер Снежана Бугрик сообщила, что мероприятие было частью незаконного игорного бизнеса с денежными ставками.

Как только активисты начали фиксировать все на видео, участники быстро покинули место происшествия, что означает, что они осознают противоправность своих действий.

На месте задокументировали факты жестоких издевательств: собаки получили серьезные травмы и были вынуждены биться до крови. Все собранные доказательства, в том числе видео расправ и номера автомобилей, уже переданы правоохранителям.

