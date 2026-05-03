Укрaїнa
Чому поліція не реагує на собачі бої в Україні: пояснення зоозахисниці

Собачі бої та знущання з тварин залишаються безкарними, попри докази та свідків. Експертка вказує на системні проблеми в роботі поліції.

Поліція не реагує на собачі бої в Україні

Президентка Асоціації зоозахисних організацій України, голова Міжнародного благодійного фонду WILD.UA, Марина Суркова, прокоментувала, чому в Україні не борються зі правопорушниками, які знущаються з собак та влаштовують бої.

За її словами, поліція в Україні — бездіяльна та корумпована. Тож правоохоронці «закривають очі» на знущання з тварин за грошову винагороду. Про це повідомляє Київ24.

Поліція не реагує на собачі бої: зоозахисниця про причини

Марина Суркова поділилася, що випадків жорстокого поводження з тваринами багато, однак до зоозахисників люди звертаються у випадках, коли поліція не реагує на виклики.

Зоозахисниця поділилася, що працівники поліції не реагують на випадки знущання з тварин навіть тоді, коли є докази та свідки. Найчастіше поліція не відкриває провадження або просто приймає заяву.

«Всі навколо знають: поліція — бездіяльна, бо корумпована. На мій погляд, корумпована поліція, бо всі навколо знають (про випадки знущання з тварин — ред.), купа свідків, купа доказів. Поліція або не відкриває кримінальне провадження або відмахується», — каже зоозахисниця.

Жінка зазначає, що на такі виклики поліція приїжджає, щоб «постояти та поїхати». Максимум — приймають заяву та обіцяють передати її далі. Однак потім нічого не відбувається.

У 2024 році зоозахисники просили Кабмін створити спеціалізовану зоополіцію, але там відповіли, що поліція в Україні працює відмінно і такої потреби немає.

Зоозахисниця ділиться, що для створення спеціалізованого підрозділу не потрібно набирати штат у тисячу людей, достатньо буде навчити деяких поліціянтів правильно реагувати на жорстоке поводження з тваринами.

Що відомо про собачі бої на Дніпропетровщині

Нагадаємо, у селі Тернівка, що на Дніпропетровщині, зоозахисники викрили підпільні собачі бої, які організатори намагалися видати за «випробування породи». Волонтерка Сніжана Бугрик повідомила, що захід був частиною незаконного грального бізнесу з грошовими ставками.

Щойно активісти почали фіксувати все на відео, учасники швидко залишили місце події, що означає, що вони усвідомлюють протиправність своїх дій.

На місці задокументували факти жорстоких знущань: собаки зазнавали серйозних травм та були змушені битися до крові. Усі зібрані докази, зокрема відео розправ та номери автомобілів присутніх, уже передані правоохоронцям.

