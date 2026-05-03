Можете не виїхати за кордон: коли дитячий паспорт стає недійсним — важливе попередження

Термін дії дитячого закордонного паспорта коротший, ніж для дорослих. Громадянам від 16 років цей документ видається на на 10 років. Натомість дитячий — має термін дії лише 4 роки.

Чому термін дії дитячого закордонного паспорта короткий, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У «Паспортному сервісі» пояснюють, що існує кілька причин такої розбіжності. Тому громадянам наполегливо рекомендують заздалегідь оформити новий паспорт дитині, якщо термін дії документа завершується або зовнішність дитини вже суттєво змінилася.

Основні причини різниці терміну діє закордонного паспорта:

швидкі зміни зовнішності : діти ростуть і змінюються дуже швидко, а це не дозволить прикордоннику точно ідентифікувати дитину;

безпека під час подорожей : актуальні біометричні дані і свіже фото — запорука безпечного проходження прикордонного контролю;

стабільність зовнішності у дорослих: після 16 років зовнішність людини змінюється повільніше, що дозволяє використовувати один документ протягом тривалого часу.

Зауважимо, кожен громадянин України має право отримати паспорт для виїзду за кордон незалежно від віку.

