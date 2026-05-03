Сандра Буллок

У розмові з ведучим Стівеном Колбертом у його шоу The Late Show with Stephen Colbert акторка зізналася, що її улюблений сендвіч — простий BLT (класичний американський сендвіч, назва якого є абревіатурою з трьох основних інгредієнтів: B — bacon (бекон), L — lettuce (листя салату), T — tomato (томат)). Саме ця класика, за її словами, ідеально поєднує баланс смаку та простоти.

Хоча рецепт здається елементарним, у ньому є своя філософія, а саме, менше зайвого та більше акценту на головному.

BLT від Сандри Буллок — варіація на тему класичного сендвіча, який складається всього з кількох базових інгредієнтів. Вона віддає перевагу легкому шару помідора, та наголошує, що саме бекон і салат мають бути головними героями страви, тоді як помідор додає лише легку свіжу «нотку».

Попри свою простоту, цей сендвіч легко адаптувати до власного смаку. Його можна урізноманітнити додаванням індички для більшої кількості білка, авокадо для корисних жирів або різних овочів і сиру. Також існують варіації, де класичний бекон замінюють на легші альтернативи.

Улюблений сендвіч Сандри Буллок — це не просто гастрономічний вибір, а нагадування про те, що простота — найкращий варіант, адже навіть кілька інгредієнтів можуть створити страву, яка залишається актуальною десятиліттями, особливо якщо у ній є баланс, смак і трохи особистого стилю.

