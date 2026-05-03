Улюблений город монарха: які овочі король Чарльз вирощує у себе на грядці

Садівник короля Чарльза розповів про його улюблені овочі та про те, чого на своїй грядці монарх не сприймає.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Колишній садівник розповів, що монарх дуже "вибагливий" щодо розміру моркви.

Король Чарльз - справжній гурман з твердою думкою про те, що подають у королівському меню, і така ж увага до деталей поширюється і на те, що його співробітники вирощують у королівських городах.

У новому інтерв'ю колишній королівський садівник розповів про овочі, які Чарльз заборонив вирощувати у своїй заміській резиденції Гайгроув, а також про ті, які він вважає за краще там вирощувати, пише instyle.

Девід Пірс, який, за його словами, рік пропрацював садівником на городі на території маєтку під час пандемії, розповів виданню The Metro, що грядки демонстрували смаки Чарльза, і на них було висаджено його улюблені продукти. "Наприклад, цвітна капуста, і він особливо любив моркву", - згадував Пірс, розповідаючи, що команді доводилося "вирощувати її до певного розміру" - розміром з мізинець. Він також розповів, що було багато салату-латуку та дві грядки спаржі, пояснивши: «Здебільшого ми працювали з ним та враховували його індивідуальні уподобання».

За словами садівника, королю також подобалися шпинат, цибуля, цибуля-порей та «флорентійський фенхель». Хоча король любив різноманітну зелень, були і овочі, які не любив монарх. "Кабачки були під забороною", - розповів садівник.

Король Чарльз – відомий садівник, він любить їсти те, що вирощено органічним шляхом у нього на городі. І це чудовий приклад для майбутніх поколінь.

