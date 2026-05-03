Під час похорону кінь іржав біля труни свого улюбленого господаря — щемливе відео
Прощання тварини зворушило Мережу.
У місті Блуменау, Бразилія, під час похорону стався зворушливий епізод. Кінь прийшов попрощатися зі своїм померлим господарем і почав іржати біля його труни.
Про це пише Need To Know.
На кадрах видно, як кобилу за окликом Ніна підвели до відкритої труни 70-річного Педро Круга. Щойно тварина побачила свого господаря, вона видала гучне, емоційне іржання, поки присутні на поминках не стримували сліз.
Ініціаторкою того, щоб привести коня на прощання, стала донька покійного — Даяне Круг Пальмейра.
Вона розповіла місцевим ЗМІ, що між її батьком і кобилою були дуже особливі стосунки.
«Він навчив її піднімати копито, ніби потискаючи руку, і вона клала голову йому на плече. Вона це справді робила», — сказала Даяне.
За її словами, Педро був відомий своєю любов’ю до тварин і протягом восьми років сам виховував Ніну. Він навіть дозволяв дітям кататися на ній, приносячи радість місцевій громаді.
Останні місяці життя чоловіка були важкими — у нього діагностували пухлини мозку, і через стан здоров’я він рідше бачився зі своєю улюбленою кобилою. Попри це, їхні зустрічі продовжувалися, і одна з останніх відбулася незадовго до його смерті.
Історія спричинила сильний емоційний відгук у Мережі, адже кадри прощання тварини з господарем багато хто назвав прикладом справжнього зв’язку між людиною і твариною.
