Кінь біля труни господаря

Під час похорону кінь іржав біля труни свого улюбленого господаря — щемливе відео

Прощання тварини зворушило Мережу.

У місті Блуменау, Бразилія, під час похорону стався зворушливий епізод. Кінь прийшов попрощатися зі своїм померлим господарем і почав іржати біля його труни.

Про це пише Need To Know.

На кадрах видно, як кобилу за окликом Ніна підвели до відкритої труни 70-річного Педро Круга. Щойно тварина побачила свого господаря, вона видала гучне, емоційне іржання, поки присутні на поминках не стримували сліз.

Ініціаторкою того, щоб привести коня на прощання, стала донька покійного — Даяне Круг Пальмейра.

Вона розповіла місцевим ЗМІ, що між її батьком і кобилою були дуже особливі стосунки.

«Він навчив її піднімати копито, ніби потискаючи руку, і вона клала голову йому на плече. Вона це справді робила», — сказала Даяне.

За її словами, Педро був відомий своєю любов’ю до тварин і протягом восьми років сам виховував Ніну. Він навіть дозволяв дітям кататися на ній, приносячи радість місцевій громаді.

Останні місяці життя чоловіка були важкими — у нього діагностували пухлини мозку, і через стан здоров’я він рідше бачився зі своєю улюбленою кобилою. Попри це, їхні зустрічі продовжувалися, і одна з останніх відбулася незадовго до його смерті.

Історія спричинила сильний емоційний відгук у Мережі, адже кадри прощання тварини з господарем багато хто назвав прикладом справжнього зв’язку між людиною і твариною.

Нагадаємо, дві жінки побилися біля труни коханця на його похороні.

